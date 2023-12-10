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北一女師轟「課綱無恥」！　學生爆「她上課批綠營」只想教文言文

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師區桂芝（左）怒轟「課綱無恥」掀起各界討論。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

北一女國文教師區桂芝因不滿108課綱刪了大量文言文，連顧炎武的〈廉恥〉也被刪除，怒批是「無恥課綱」，掀起各界討論，一名疑似北一女的學生在PTT發文，區老師常抱怨日本的核污染水，課堂上滿滿偏頗的政治立場，讓大家都很困擾，「我只能說校內是哀鴻遍野」。

有網友在PTT發文，「有沒有北一女學生的想法的八卦」，由於學生沒有PTT帳號，幫忙代PO，分享現役北一女學生的一些想法。開頭就寫道，「身為北一女中現役正在被區老師教導的學生，我只能說校內是哀鴻遍野」。

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學生表示，區老師在開學期間，花超多堂課在抱怨日本的核污染水，今年是北一女中120週年校慶，不過區老師認為北一女中是日治時期建立的「新娘學校」，是殖民統治留下的屈辱印記，120週年完全不值得被紀念，只因為是從日治時期起算的120週年。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲學生表示，校內哀鴻遍野。（圖／翻攝自PTT）

學生無奈嘆，北一女能有今日的光榮，是師生們一起努力的成果，「執著於過去真的很沒有意義，每天在課堂上聽也真的很煩」，今年校慶學校出了許多周邊商品，其中一項是學生寫的詩的明信片和主題御守，「區老師又不開心了，她認為御守，是日本文化的象徵，是殖民者的代表」。

學生也提到，區老師課堂上滿滿偏頗的政治立場，讓大家都很困擾，「我們那麼努力進入這間學校，不是讓妳來灌輸妳的政治立場的，我們要學到的是國文，是國學，我們不想聽妳有多討厭綠營」，希望區老師可以尊重學生受到正常教育的權利，「開學就在講說妳不想教白話文，只想上妳想上的文言文，我只能說還好大家都有底子，自己讀也不會太差，不然真的是絕望欸」。

學生最後也補充，「不過她最後還是有教白話文啦，我不會污衊她，只是說一下她曾經講過這樣的話，讓我印象蠻深刻的」。

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