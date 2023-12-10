台南市家庭教育中心與興濟宮　辦理「廟」語如珠性別漫遊開講

▲台南市家庭教育中心於10日上午，與台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，共同辦理性別教育與社區婦女教育-「廟」語如珠性別漫遊開講，邀請台南市性別平等促進會沈惠娟督導授課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家庭教育中心於10日上午，與台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，共同辦理性別教育與社區婦女教育-「廟」語如珠性別漫遊開講，邀請台南市性別平等促進會沈惠娟督導授課，主題為「從時事生活議題與禮俗文化談起」，澄清傳統性別迷思，共同建構性別平等的和諧社會。

沈惠娟老師指出，華人社會傳統上出現很多男女不平等的習俗，但隨著時代演進，很多禁忌逐漸修正，例如以往有月事來的婦女不能進廟持香拜拜，但是也有很多宗教單位視其為人生理的自然現象，接受其進廟持香的觀念。

傳統社會上存在許多生活習俗的性別議題和禁忌、台灣性平文化環境檢視、廟宇文化的性別議題等，沈惠娟老師藉由案例分享、影片介紹、遊戲方式及帶領學員至大觀音亭暨祀典興濟宮走讀，瞭解廟宇的性平文化演變至今的情形。

台南市家庭教育中心今年首度結合廟宇辦理「廟」語如珠性別漫遊開講，講座於7月開始延續至今，12月10日與大觀音亭暨祀典興濟宮合作辦理，藉由廟宇文化及民間傳統生活習俗的性別議題，打破習俗文化的性別刻板印象，吸引許多民眾前來參加。

家庭教育中心引用黃偉哲市長的話表示，傳統習俗文化以男性為主體，對於女性存在許多性別歧視，女性在生活中也充滿許多禁忌，民眾的觀念也深受其影響。隨著社會變遷及性別平權意識興起，無須侷限於舊思維，同時捨棄不必要的限制，期許市民皆能打破性別框架，翻轉性別迷思，使性別平等能真正落實於生活中，讓台南市成為性別友善的幸福城市。

教育局長鄭新輝表示，本次講座特別和宮廟結合辦理，藉由走讀台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮歷史，從貼近民眾的時事生活議題與禮俗文化談起，探討日常生活中與傳統習俗文化，存在的性別不平等及性別限制現象，協助民眾了解相關性別歧視與禁忌，這是相當有意義的一件事。

家庭教育中心張冰嫈主任說明，至廟宇辦理性別議題講座，是中心今年的創新活動，感謝大觀音亭暨祀典興濟宮吳福春董事長和侯明福會長等團隊全力協助，讓課程座無虛席，本次活動圓滿成功深獲好評，家教中心之後將繼續辦理多元活動，最新活動訊息，請加入台南市家庭教育中心官方LINE(@tnfamily)或追蹤FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainanfamily)查詢。