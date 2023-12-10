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社會 社會焦點 保障人權

噁男業務「Dr.洛」狼狽落網！只因為好玩…推特PO上百則意淫貼文

記者林東良、莊智勝／台南報導

日前《Dcard》網友截圖爆料，指稱X（舊稱Twitter）上有男子自稱是台南地區醫師，還以帳號「白袍下NTR-Dr.洛」PO出上百則意淫貼文，其中還不乏有患者私處、女病患乳溝等，誇張行徑引起網友砲轟。事件曝光後，台南地區醫院代表、醫師8日前往派出所報案，警方也火速成立專案小組，並於9日深夜將涉案的洪姓男子(38歲)拘提到案，發現他根本不是醫師，而是醫材業務，遊走於各大醫院之間，而其犯案動機則是因為「好玩」。

▲▼拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網。（圖／記者林東良翻攝）

▲洪男「Dr.洛」昨深夜落網時狼狽低頭，還以外套遮臉。（圖／記者林東良翻攝）

雖然在事件曝光後，「白袍下NTR-Dr.洛」帳號已被刪除，但充滿性暗示意味的意淫貼文仍被網友備份。據了解，該帳號推文達數百則，洪男經營該帳號化身為感染科醫師「Dr.洛」，寫下自介「性向人妻，嗜黑色乳暈／大奶頭」，並拍下院內女專員、女醫師、女患者照片，搭上性意味濃厚的意淫文字，如「今年熟婦回診，讓我見識到比例很好的胴體，可惜OO很小」、「優秀好同學傳來家醫科前面的大奶患者，洛：那粉嗎？」「今天的傷口分泌流出的量跟人妻差不多，但味道差很多」、「受邀來外院上課，Ｏ棒站左邊、Ｏ魚站右邊，沒穿內褲的站中間！」其中甚至還拍下患者會診時的私處照，引起網友撻伐。

▲▼推特帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱台南地區醫師，在推特上傳患者私處、意淫女性貼文。（圖／翻攝推特／網友備份）

▲洪男推特帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱感染科醫師，在推特上傳患者私處、意淫女性貼文。（圖／翻攝推特／網友備份）

「白袍下NTR-Dr.洛」推特帳號離譜內容曝光後，台南地區的醫院代表、醫師8日前往派出所報案，警方獲報後成立專案小組展開追查，經溯源帳號IP後，確認帳號擁有者為台南地區一名洪姓男子(38歲)，於是9日深夜11時許緊急申請拘票、搜索票，並前往洪男住處將其拘提到案，同時查扣手機、電腦、隨身碟等物證。

警方調查，洪男根本就不是醫師，真實身分是醫材業務員，因工作需求而遊走於台南地區各大醫院，並趁工作空檔拍下照片、經營推特帳號；初步了解，洪男犯案動機疑似只因「覺得好玩」。目前洪男已落網，昨在拘留室度過一夜後，預計今將製作筆錄，詳細案情細節尚待釐清，全案將依妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法送辦。

▼警方從洪男住處查扣手機、電腦、隨身碟等物證。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網。（圖／記者林東良翻攝）

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