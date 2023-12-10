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全國唯一　台南山上花園水道博物館入選觀光遊憩類績優公廁

▲環境部環管署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，也是全國唯一以博物館類入選的場館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲環境部環管署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，也是全國唯一以博物館類入選的場館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

環境部環境管理署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，也是全國唯一以博物館類入選的場館，環境部日前舉辦公開頒獎。文化局表示，感謝環保局協助指導，將持續在既有基礎下，進一步提升公廁品質及環境整潔。

黃偉哲市長表示，公廁是城市競爭力和文化程度的指標。因此市府除了部定期邀集各機關檢討以外，也斥資興建並改善公廁環境；其中，文化局轄管公廁多為重要景點及古蹟，面對假日龐大人潮，清潔仍保持水準以上，也獲得各界肯定。

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▲環境部環管署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，也是全國唯一以博物館類入選的場館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為整體提升公廁品質，營造標竿學習的正向氛圍，環境部環境管理署去年開始辦理「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，評比活動共分為四組，分別為加油站類、交通場站類、超商類及觀光遊憩類。

評選過程也相當嚴格，先由各縣市主管機關先行遴選後報名，全國共有63處公廁報名，再經過環境管理署組成評比審查小組書面資料審查後，最後邀集專家學者為期三個月的實地考評，最終經過決選會議產出35處特優單位，在眾多優秀的公廁中脫穎而出。

▲環境部環管署辦理第2屆「我家的廁所超級讚」績優公廁評比活動，台南山上花園水道博物館榮獲觀光遊憩類績優公廁，也是全國唯一以博物館類入選的場館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

公廁評比活動以「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」四大面向為評分指標，並在評分將廁齡、使用人流及維護方式等因素設定加權計分，以反映管理單位的維護難度。

文化局長謝仕淵指出，為了讓遊客留下美好的遊憩體驗，很感謝清潔人員全心投入清潔維護，也希望需要民眾發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心來維持，讓優質的如廁習慣變成一種文化。

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