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拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網

▲▼拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南二分局警方昨深夜開立拘票將涉案的洪男帶回。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

一名網友在X（舊稱Twitter）帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱是台南地區醫師，並在社群網站上張貼多張病人私處、院內女子走光照意淫，誇張內容被網友揭露在《Dcard》上後引發熱議。台南警方介入偵辦後，昨(9日)深夜11時掌握「Dr.洛」身分為一名從事醫療器材業務的洪姓男子(38歲)，並開立拘票將其拘提到案，全案依妨害秘密、妨害風化以及個人資料保護法等罪嫌法辦。

在推特帳號曝光引發討論後，「白袍下NTR-Dr.洛」已經緊急關閉帳號，但圖文已被網友備份，有照片場景一度被認為是在部立台南醫院。部立台南醫院已於8日發布聲明，經院方初步調查該名網友並非院內同仁，照片地點也非台南醫院，院方為求慎重，已請政風室深入調查，並報請司法機關處理。

台南市政府警察局第二分局指出，院方8日晚間前往民權所報案，警方展開追查後，鎖定該帳號身分為一名從事醫材業務的洪姓男子，並於9日深夜開立拘票前往住處將其逮捕，全案依妨害秘密、妨害風化以及個人資料保護法等罪嫌法辦；但由於洪男拒絕夜間偵訊，昨在拘留所留置一夜後，今將待律師到場，再行製作筆錄。

▲▼拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網。（圖／記者林東良翻攝）

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