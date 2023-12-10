民眾黨不分區目標下修？　她酸：若立委不到8席才是真正丟臉

▲民眾黨總統參選人柯文哲民調下滑連帶影響立委選情。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈搭檔登記後聲勢不漲反降，甚至出現民調跌破15％，柯文哲過去將不分區立委8席、加上區域立委共拿下10席視為目標，近期傳出內部將不分區立委下修到6席，改強化區域立委選戰。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡10日就在臉書諷刺，總統情勢衰敗才定調區域立委也很重要，因為柯文哲明年只剩保衛「黨主席」位置，「如果立委不到8席，才是真正丟臉！」

針對目前選情，吳靜怡諷刺，「柯文哲現在就像是氧化的破銅爛鐵，暫時綠的；但需要還原的時候，投票前又是紅的」，又會拿出藍白合要脅國民黨支持小黨，企圖喜迎立法院的副院長。

吳靜怡表示，柯文哲身為民眾黨黨主席，在內政領導能力的缺乏和對外誠信度破產，導致糧草不夠、補給線又短缺。她分析，搭便車的不分區立委被提名人開始參加核心會議，讓空降的人來領導較資深黨員；失敗的總統競選幹部開始要轉移重點放在區域立委的拉抬。

吳靜怡也直言，柯文哲之前在情勢看好時並不重視區域立委，現在總統支持度情勢衰敗才定調區域立委也很重要，因為柯文哲明年最後只能保衛「黨主席」這位置，「如果立委不到8席，才是真正丟臉！」，本來自信有10席立委又被柯文哲玩到打折。

針對下修不分區立委席次，柯文哲今日回應，「我倒覺得沒有說『下修』，就是有個標準、期望值基準線，然後希望從基準線往上努力，沒有下修這件事。」