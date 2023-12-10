舉蘇嘉全拆農舍先例　柯文哲再嗆賴清德「一直拗」：拆掉就好啦

▲民眾黨總統參選人柯文哲前往彰化甘澍宮參拜。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨總統參選人賴清德談到新北萬里老家違建爭議時數度哽咽，儘管賴稱是回到老家造勢太感動，但民眾黨總統參選人柯文哲認為是為了違建爭議落淚，更酸說乾脆去賴清德老家前面開個直播，讓賴哭得更大聲。柯文哲10日再批評，是賴清德說謊話在先，拆掉就好了，還一直拗。

柯文哲10日上午前往彰化參拜永靖湳港甘澍宮，會後接受媒體訪問。針對昨稱要讓賴清德哭得更大聲，使外界質疑玩笑開過頭？柯文哲認為，「我倒覺得錯就改掉就好，我只是不想要賴清德在⋯如果（民眾黨不分區立委提名人）黃國昌這樣一條條把你講出來，我倒覺得很多事情發生了、做錯了，把它改掉就好了。」

柯文哲提及，看看前總統府秘書長蘇嘉全2012年的屏東農舍，也乖乖拆掉了，「所以何必這樣？這給別人看到就覺得『實在是太傲慢了』。」

柯文哲強調，是賴清德說謊話在先，「等到黃國昌一條條把你點出來的時候⋯拆掉就好啦！還一直拗！我都覺得這很奇怪，這不是好的政治文化。」

另外，關於民眾黨內參民調顯示，賴蕭配29.9%、柯盈配27.6%、侯康配24.3%，未來有無信心贏過賴清德？柯文哲說，這還是要努力，因為台灣選舉流動性實在太大，特別是現在網路世界興起，很多事情會影響民調變化，「要有打棒球的精神，沒到最後九局下半、裁判沒宣布比賽結束，都要拚戰到底。」