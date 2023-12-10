賴清德為老家違建落淚　柯文哲再嗆：拆掉就好了

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2024年立委選舉倒數35天，選戰也開始步入白熱化階段，民眾黨主席柯文哲10日一大早便到彰化拜廟與民眾搏感情，昨天他開嗆副總統賴清德為萬里老家的違建落淚，直言賴已經被謊言淹沒，不要每天硬拗，只會看到民進黨執政的傲慢，柯今天再酸，蘇嘉全之前屏東農舍也是乖乖拆掉，「你拆掉就好了啊。」

今天彰化地區戰鼓喧天，上午9點台灣民眾黨總統參選人柯文哲到永靖桿澍宮參拜，與廟方座談，受到熱烈歡迎，下午藍營立委參選人第一選區阮厚爵及第四選區鄭俊雄，在福興及員林分別舉辦造勢活動，由韓國瑜及謝龍介打頭陣，還有雲林縣長張麗善、南投立委許淑華到場助講力挺、

由於彰化縣議員陳重嘉與陳銌銌接連退出黨團運作，柯文哲被認為是特別到彰化補強，對此，他表示「我倒覺得本來總統選舉就是全台灣各地去走，這提問滿奇怪的，本來就應該要來啊」、「總統選舉是整體趨勢、一兩個變化其實統計上被平均掉、不會影響很大」。

外傳民眾黨如果沒有8席立委就算輸，把不分區下修到6席，柯對此表示「不分區立委還是要努力，我倒覺得沒有下修」，「期望值基準線、再從基準線往上努力，沒有下修的事情」。

有媒體問到，國會部分，目標是三黨不過半，要爭取立法院副院長，會由黃國昌出任？柯笑著說，「這種事情選後再處理，都還沒有選舉結果，現在就在管這個就很好笑，現在趙少康說國民黨民調比民眾黨低，不是很奇怪嗎，聽聽就好。」

柯文今天再轟黨產會，「其實只要上網去查，哪裡需要準備，google的世界，隨便key 四大基金會都跑出來，2015朱立倫自己當黨主席成立三個基金會，然後在原來基金會成立三個，4個基金會總共轉入1億8千萬 ，也不要黨政高層吃香喝辣，基層員工不照顧 還是不對。」

針對副總統賴清德的萬里老家違建落淚，柯文哲說「錯了就改」，又狂酸賴，「我倒覺得很多事情錯了改就好，蘇嘉全之前屏東農舍也是乖乖拆掉」，「你(賴)說謊話在先，等到黃國昌一條一條把你點出來時，你拆掉就好了啊」、「還一直拗，我都覺得很奇怪，這不是好的政治文化」。

至於民眾黨內參民調贏過侯友宜，有信心贏過賴清德嗎，柯說「台灣的選舉流動性實在太大、網路世界興起、很多事情都會影響民調變化，要有打棒球的精神沒有到9局下半比賽結束，都要拚戰到底」。