酸侯友宜、趙少康政見先整合　柯文哲：光「役期改4個月」解釋老半天

▲民眾黨總統參選人柯文哲前往彰化甘澍宮參拜。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲近期批評，國民黨總統參選人侯友宜與搭檔趙少康極度傾中，使趙反譏柯看到國民黨民調高就蓄意抹紅，而侯則自稱是「正港土雞」不賣台。對此，柯文哲10日酸說，每個人講話聽一聽就好了，不過「侯康配」總統、副總統的政見先整合再講吧，光是役期改回4個月就要解釋老半天。

柯文哲10日上午前往彰化參拜永靖湳港甘澍宮，會後接受媒體訪問。針對趙少康說是現在國民黨民調比民眾黨高，柯文哲表示，如果趙少康說國民黨民調比民眾黨還低，不是很奇怪嗎？常常每個人講的聽一聽就好了，「不然你希望他（趙少康）說他的民調比我們還低嗎？」

至於昨稱「侯康配」是紅的，侯友宜接受媒體專訪時說中國大陸從未放棄武力，所以不存在不切實際幻想，且自稱是「正港土雞」不賣台？柯文哲笑稱，「他們總統、副總統的政見先整合再講吧！單單役期要改回4個月，就要解釋老半天了。」

另外，關於趙少康說要兩岸和平的話得準備3道防線，包括大力製造飛彈？柯文哲回應，台灣國防要有整體規劃，網軍、空軍、海軍、陸軍要有順序，且國防涉及專業，「你要飛彈是哪種飛彈？長程飛彈嗎？還是怎樣？」倘若是長程飛彈就使姿態不一樣，包括國防態勢要防守性或攻擊性，「（我）沒辦法從他單一講一個『要大量製造飛彈』就給評估，這東西太專業了。」