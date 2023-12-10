藍綠皆酸賴清德為老家哽咽　黃越綏嘆：若非真到傷心處不會落淚

▲賴清德在節目《新聞面對面》中，談及萬里老家爭議憶母哽咽。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，他日前談及老家哽咽落淚，國民黨總統參選人侯友宜就表示，「把事實講清楚就好，不用哽咽啦！」；民眾黨總統參選人柯文哲則酸，要去賴家違建前開直播，讓他哭得更大聲。對此，作家黃越綏10日就在臉書嘆，「通常若非真到傷心處，人往往是不易落淚的」，若是不能與之同在，至少勿須質疑或嘲諷。

黃越綏指出，賴清德近日在他的故鄉萬里，為民進黨立委候選人站台時，看到連小學的老師及同學們，都出席在寒風中，熱情的為他加油時，感動下不禁落淚；結果侯友宜挖苦他，只要把事情講清楚就好，不用哽咽，而柯文哲則輕蔑的說，賴是羞愧的哭，他應該到賴家門口去辦直播，讓他哭大聲點。

對此，黃越綏表示，人性的弱點往往是經不起考驗，而且事非經過不知難，通常若非真到傷心處，人往往是不易落淚的。

黃越綏也透露，像一向表現堅強，且談笑風生中什麼都好聊的她，即使已經是老嫗一枚了，只要提起我的子女，就會不由自主地傷感，甚至哽咽而落淚；因為40歲變成單親後，為了討生活，有近十年不得不和子女分隔兩地，而在失去父親又沒有母親就近照顧的情況下，當時平均年齡不到10歲的三兄妹，必須像孤兒般勇敢的度過，青少年生活苦難的歲月。

黃越綏嘆，雖然是環境所廹且已事過境遷，而且至今憶起往事時，子女們總是用雲淡風輕的方式，樂觀的揮去創傷的痕跡，但身為母親的她，則依舊耿耿於懷，總是帶著愧疚的心情，無法真正的釋懷，甚至變成一生中情感上最弱的軟肋。

黃越綏提到，賴清德是個謙謙君子，從年輕從政到當今選總統，一路以來幾乎很少口出惡言或狂語，唯有談及母親艱辛撫養他們六個子女的困境時，才會傷感落淚，此乃人性也是孝心。

因此，黃越綏強調，「富人不知窮人苦」，不論是情緒的宣洩還是勒索，都是與當事人的心情及情境有關，若是不能與之同在，至少勿須質疑或嘲諷，到底慈悲才是人性的光輝。