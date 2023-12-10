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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康提派軍事觀察員赴陸　侯友宜：兩岸可從教育宗教交流開始

▲▼侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會，侯友宜受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨副總統參選人趙少康表示可能會要求中國大陸讓中華民國軍事觀察員去看軍事部署，國民黨總統參選人侯友宜今（10）日受訪表示，除了要優先強化自我防衛能力，兩岸也可從低位穩定的教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式。

趙少康昨天到台中市與學生對談時提出，若中國大陸希望兩岸和平相處，他與侯友宜都會向中國要求，共機不可越過海峽中線，共艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，可能還可以要求中國大陸，讓中華民國的軍事觀察員過去看沿海軍事部署，要求對台部署飛彈要減量。

侯友宜今日上午赴新北市中和區出席與國民黨籍立委參選人張智倫聯合競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪時，侯友宜表示，除了要優先強化自我防衛能力，兩岸也可從低位穩定的教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式，就像他過去在兩岸合作打擊犯罪，逐步產生更多信任就可以降低風險，他會穩健務實地面對兩岸策略。

至於派軍事觀察員到中國是否為務實作法？侯友宜回應，每件事都有步驟，他會從低位穩定的方式一步步往前走，也就是要重新回到國民黨執政時期的合作與交流，當然無法一開始就達成，但可以克服，就像日中關係演進是先透過雙方信賴人士累積互信基礎，再以事務性交流創造互利，先達到「低位穩定」。

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