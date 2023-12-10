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大陸 大陸焦點 特派現場

川西之美／翻越4千公尺高山到仙境！　傳說「夢筆山」與乾隆有關

記者任以芳／四川報導

大陸川西有許多天然神秘景觀，長年吸引許多探險自駕遊旅客，位於四川阿壩藏族羌族自治州有一座「夢筆山」，最高峰海拔4470米，因為高山空氣稀薄，經常有人在山上缺氧，因此當地嚮導常常提醒慢慢行動。《東森新媒體ETtoday》記者日前實際採訪，山頂景色絕美難以形容，至於夢筆山由來傳說與乾隆皇帝有間接關係，帶您揭秘人間秘境。

▲▼ 川藏專題1、夢筆山 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川藏專題1、夢筆山 。（圖／記者任以芳攝）

▲夢筆山埡口的景觀台海拔是4114公尺 ，最高峰海拔4470米。（圖／記者任以芳攝）

夢筆山位於大陸四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣與小金縣交界處，最低山口海拔3900米，最高峰海拔4470米，夢筆山埡口是通往小金縣唯一通道，也是大陸紅軍曾經遠征之地。

大陸四川境內省道S210是通往夢筆山唯一道路，記者才剛出發就感覺十分驚險，單線道加上山路蜿蜒曲折，每過一個轉彎，大巴司機不停按喇叭，提醒對向車輛。

大約40多分鐘，從山下開往山頂海拔逐漸上升，讓人第一個反應就是「頭痛」，嚮導也避免劇烈奔走或大口呼吸，很有可能一下子喘不過氣。但下車後感覺一切值得，10月剛入冬的夢筆山，天空湛藍清澈，原始森林、高山草地、皚皚白雪是三大特色。

▲▼ 川藏專題1、夢筆山 。（圖／記者任以芳攝）

▲夢筆山擁有原生態環境，記者採訪時見到大老鷹覓食。（圖／記者任以芳攝）

夢筆山埡口的景觀台海拔是4114公尺，當天大家也十分幸運的見到高山守護者，一隻大老鷹盤旋上空尋覓獵物，旅客們顧不得高山空氣稀薄，開心的呼喊，拍照留念。

當地嚮導向《東森新媒體ETtoday》介紹，夢筆山地形複雜，人跡罕至，因地形險峻形成保護網，不只長出奇花異草，許多野生動物得以安心生存。

▲▼ 川藏專題1、夢筆山 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 相傳「夢筆山」名字由來與乾隆有間接關係  。（圖／記者任以芳攝）

至於「夢筆山」由來也眾說紛紜，當地嚮導介紹，「如果以形象來說，夢筆山遠方主峰終年積雪，山頂有如筆尖，遠看像是一支狼毫筆尖，山頂雲霧繚繞很有神秘感。」

嚮導繼續介紹，時間再往前推，相傳清朝乾隆皇帝平定大小金川叛亂期間，一位文武雙全的漢族將軍騎馬穿越四川這座大山，不小心遺失乾隆皇帝御賜的狼毫毛筆。

當時將軍十分慌張，趕緊派出士兵尋找未果。最後，將軍某天夜裡做夢得到神明指引，醒來後按照印象裡路徑尋找，還真的找到皇帝御賜的寶貝狼毫筆，事情傳開後，老百姓都覺得不可思議，後來當地人把這座高山取名「夢筆山」。

當地老百姓也深信，只要晚上夢見夢筆山，隔天一定會發生好事，這座高山也成為當地人世代心中的守護者。

▼ 夢筆山地貌多變，擁有奇花異草，珍稀動物   。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川藏專題1、夢筆山 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川藏專題1、夢筆山 。（圖／記者任以芳攝）

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