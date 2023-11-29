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大陸 大陸焦點 特派現場

「摸金4勇士」讀鬼吹燈　真的去挖清朝古墓！點蠟燭盜出陪葬品

記者趙蔡州／綜合報導

四川省資陽市一名曾姓男子在讀了盜墓類小說後，興起了盜墓賣陪葬品償還債務的念頭，於是透過網路聊天群組找來了3名幫手，4人22日合力挖開了當地一處清朝古墓，並且在墓中找到了一個瓷枕，不料隨即被循線找來的警方逮捕。

根據大陸《紅星新聞》報導，曾男日前讀了某盜墓小說後，興起了盜墓還債的念頭，他後續透過一個名稱為「北派盜墓筆記」的QQ群組結識3名安徽男子，4人商議後確定一起到資陽市丹桂村盜墓。

經過多日開挖後，他們終於在23日凌晨撬開墓室，接著模仿小說中的橋段，在墓室內點燃一根蠟燭後，才從墓室盜出一個瓷枕，不料隨即被循線找來的村民與警方逮捕。

▲▼「人點燭鬼吹燈」　他們看盜墓小說後真挖古墓盜出瓷枕。（圖／翻攝自微博）

▲▼「人點燭鬼吹燈」　他們看盜墓小說後真挖古墓盜出瓷枕。（圖／翻攝自微博）

▲盜墓團隊才剛盜出一個瓷枕，警方就循線找來抓人，只有曾男成功逃走。（圖／翻攝自微博）

資陽市警方表示，曾男當天憑著熟悉地形成功脫逃，但不久後就拿著瓷枕到警局投案，可惜瓷枕在曾男逃跑時意外打破，經當地文管所初步鑑定，墓穴大約建於晚清時期，瓷枕究竟是否是古物，待考古部門進一步釐清。

曾男一行人在墓室點蠟燭的行為，出自於作家「天下霸唱」撰寫的小說《鬼吹燈》，小說中有一個情節是「人點燭，鬼吹燈」，盜墓者進入墓室後，必須在東南角點燃蠟燭才能開棺，蠟燭一旦熄滅，必須一物不取、速速離開墓穴。

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