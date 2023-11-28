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大陸 大陸焦點 特派現場

失業爸因80元生日蛋糕落淚　女兒送上「最不值錢的禮物」惹哭萬人

記者柯沛辰／綜合報導

四川廣元一名劉姓女子近日分享一段影片，內容是失業的父親吃飯時，突然看見妹妹端出的生日蛋糕，當場流下淚水。她說，蛋糕只有人民幣20塊錢（約新台幣88元），「可能是全網最不值錢的禮物了」，但無數網友得知原因後感動不已，影片一度衝上微博熱搜排行榜第二名。

大女兒劉女表示，這幾年家中運氣不好，接連遭受許多打擊，爸爸也因為家裡的事操碎了心，甚至沒再去上班，讓一家人都很難過。

影片中可見，妹妹一邊唱著生日快樂歌，一邊端出草莓蛋糕，上頭插著一根蠟燭。當時父親拿著筷子吃飯，循著女兒的歌聲抬頭望去，結果見蛋糕映入眼簾，先是一愣，下秒眉頭緊蹙，忍不住鼻酸，隨後雙手掩面，頻頻拭淚。

▲▼失業爸因80元生日蛋糕落淚　女兒送上「最不值錢的禮物」惹哭萬人。（圖／翻攝自微博）

▲失業爸見到女兒送上生日蛋糕，忍不住頻頻拭淚。（圖／翻攝自微博）

劉女指出，11月26日是父親51歲生日，妹妹不僅替爸爸做了一桌菜，還端出一個小蛋糕慶祝，「這可能是全網最不值錢的禮物了，還把老爸感動哭了」。儘管家境不如以往，但她也說「只要一家人在一起，相信一切都會慢慢好起來的」。

影片曝光後，迅速衝上微博熱搜第二名，許多網友心有戚戚「這誰能不被感動到」、「心意比價格更有意義，普通人有太多的不容易」、「不在乎禮物貴重與否，重要的是，這是他女兒對他的祝福」、「普通人的幸福有時候真的很簡單」、「禮物的價錢沒關係，愛是給爸爸最珍貴的禮物」。

▲▼失業爸因80元生日蛋糕落淚　女兒送上「最不值錢的禮物」惹哭萬人。（圖／翻攝自微博）

▲許多網友直呼，熱搜榜第一、第二猶如「兩個世界」。（圖／翻攝自微博，下同）

不過，有眼尖網友發現，熱搜榜第一名是網紅3個月廣告收入達1620萬人民幣（約新台幣7175萬元），與第二名形成強烈對比，讓許多網友心有戚戚，「同一個世界，天差地別」、「是這位父親不努力嗎？是社會分配出了問題」、「看完我淚奔了，這個老父親不努力嗎？我們不努力嗎？」

還有人說「這兩條熱搜出現在一起多麼諷刺」、「一打開看到這兩個新聞一起就五味雜陳」、「身為人事，最近遇到好多50歲左右的失業人士來面試3000底薪的工作」、「討薪半年無果的人，點外賣都不敢點超過20的」意外掀起熱議。

▲▼失業爸因80元生日蛋糕落淚　女兒送上「最不值錢的禮物」惹哭萬人。（圖／翻攝自微博）

▲▼失業爸因80元生日蛋糕落淚　女兒送上「最不值錢的禮物」惹哭萬人。（圖／翻攝自微博）

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