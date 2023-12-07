地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

記者廖翊慈／綜合報導

四川錦屏地下實驗室今（7）日「二期極深地下極低輻射本底前緣物理實驗設施（簡稱，錦屏大設施）」土建公用工程完工。意味著這世界最深、最大的極深地下實驗室正式投入科學運作。

據《新華社》報導，首批來自清華大學、上海交通大學、北京師範大學、中國原子能科學研究院、中國科學院武漢岩土力學研究所等大學，和科研院所的10個實驗項目小組進駐進行科學實驗。

▲錦屏大設施A2實驗廳。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

報導指出，錦屏大設施位於四川省涼山彝族自治州錦屏山地下2400公尺處（約800層樓深），總容積33萬立方公尺。實驗室宇宙線通量僅為地表的一億分之一，具備「極低環境氡析出」、「極低環境輻射」、「超低宇宙線通量」、「超潔淨空間」等多種優點。

▲實驗室研究的物質廣泛，包含細小的中微子。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

中國錦屏地下實驗室分兩期建設，第一期於2010年12月12日正式投用，已開展了清華大學主導的高純鍺直接探測（CDEX）、上海交通大學主導的液氙直接探測（PandaX）等暗物質直接探測實驗，以及清華大學主導的錦屏中微子實驗等，取得多項國際領先的科研成果。

隨著本次二期錦屏大設施的建成，中國錦屏地下實驗室可利用空間在一期基礎上擴大近80倍，今後將發展成涵蓋粒子物理、核天體物理、宇宙學、生命科學、岩石力學等多學科交叉的科學研究室，預計成為世界深地物理實驗中心。