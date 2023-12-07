　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

記者廖翊慈／綜合報導

四川錦屏地下實驗室今（7）日「二期極深地下極低輻射本底前緣物理實驗設施（簡稱，錦屏大設施）」土建公用工程完工。意味著這世界最深、最大的極深地下實驗室正式投入科學運作。

據《新華社》報導，首批來自清華大學、上海交通大學、北京師範大學、中國原子能科學研究院、中國科學院武漢岩土力學研究所等大學，和科研院所的10個實驗項目小組進駐進行科學實驗。

▲四川錦屏地下實驗室。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲錦屏大設施A2實驗廳。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

報導指出，錦屏大設施位於四川省涼山彝族自治州錦屏山地下2400公尺處（約800層樓深），總容積33萬立方公尺。實驗室宇宙線通量僅為地表的一億分之一，具備「極低環境氡析出」、「極低環境輻射」、「超低宇宙線通量」、「超潔淨空間」等多種優點。

▲四川錦屏地下實驗室。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲實驗室研究的物質廣泛，包含細小的中微子。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

中國錦屏地下實驗室分兩期建設，第一期於2010年12月12日正式投用，已開展了清華大學主導的高純鍺直接探測（CDEX）、上海交通大學主導的液氙直接探測（PandaX）等暗物質直接探測實驗，以及清華大學主導的錦屏中微子實驗等，取得多項國際領先的科研成果。

隨著本次二期錦屏大設施的建成，中國錦屏地下實驗室可利用空間在一期基礎上擴大近80倍，今後將發展成涵蓋粒子物理、核天體物理、宇宙學、生命科學、岩石力學等多學科交叉的科學研究室，預計成為世界深地物理實驗中心。

ET快訊
張立東「我愛籃籃」告白1個月了！她鬆口真實關係：其實很困擾
家中「不起眼1物」過載恐飆150度　台電：多久沒檢查？
快訊／民眾誤報「直升機卡電塔」　警消確認無異常
快訊／大巨蛋確定加開4700席　最多可有2.2萬人
快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長
買「2家電」有補助！　每台最高3000元
快訊／沒戴口罩殺死超商店員！　二審逆轉逃死
國道一家4口遭「160kg巨輪砸中」　母爆頭慘死！肇事男下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

寶貝來電！她溫柔嗲音+疊字　一掛斷秒切超派不耐煩真音

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

人妻戀上國中同學　海歸男「LINE已讀」慘賠20萬

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

海底撈員工真的生氣了！　嗆奧客：禁點「科目三」

「Honda CB350」復古街車發布2召修　最嚴重恐導致熄火

拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

婁峻碩獻唱「上一個表演者」放閃！　焦凡凡現蹤後台悄拿手機拍

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」成功逼退　網笑：侮辱性極強

12歲女童持步槍朝獵物開槍　11歲弟「剛好站起來」頭部中彈身亡

影／文化人串連籲「大選走對路」　力推9日晚間「挺美好音樂會」

快訊／自始至終挺侯友宜！　王金平讚「侯康配」：實在是很好的組合

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　她變身超強女力...第3次下場慘了

大陸熱門新聞

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

鮮肉醫顏值激似男模　婆媽瘋掛號「打卡」

女子銀行帳戶突冒出4410萬　驚嚇PO網求救

五月天陷對嘴風波 陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女大生挖到人參咬一口！中毒昏迷17小時

香港斑馬線設計超貼心　港人曝原因

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

當直播主以為爽賺…表演系女大生慘被索賠2500萬

婆婆太黏人每天視訊撒嬌！人妻還被怪小心眼

穆迪將香港、澳門評級展望也降至「負面」

全球首座第四代核電廠　在大陸商轉

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

壯漢裸半身怒「騎坐在老人背上」！

五月天遭疑假唱　陸官媒：「5首歌」唱得有問題

更多熱門

相關新聞

不准外送員進星巴克！她喊污染空氣後續下場超解氣

不准外送員進星巴克！她喊污染空氣後續下場超解氣

大陸有網友近日爆料稱，四川成都一商場的星巴克門店內，有女顧客語言侮辱外送員，企圖將他驅趕出店。當時，店內一名紅衣女顧客嫌棄一名在店內的外送員，認為他污染了咖啡廳的空氣，導致她無法呼吸，要求小哥出去。最後，她反而被星巴克店員和商場保全請了出去。

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

失業爸因80元生日蛋糕落淚　影片惹哭萬人

失業爸因80元生日蛋糕落淚　影片惹哭萬人

智能垃圾桶充電爆炸！燒成一灘灰

智能垃圾桶充電爆炸！燒成一灘灰

活到老領到老！ 四川天府新區110歲以上老人可月領1.5萬

活到老領到老！ 四川天府新區110歲以上老人可月領1.5萬

關鍵字：

四川錦屏地下實驗室物理實驗室科學研究中心錦屏大設施

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

兇版李毓芬無罩散步　3服裝測回頭率

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面