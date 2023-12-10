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大陸 大陸焦點 特派現場

川西之美／仙女帶子落入凡間！　天神視角看「九曲黃河第一彎」

記者任以芳／四川報導

世界長河之一，大陸第二大河流-黃河全長5464公里，形成無數個大小彎道。其中，第一大轉彎從青海巴顏克拉山發源，向東流淌，在四川若爾蓋大草原形成壯麗的九曲黃河第一個大轉彎，因此帶動當地觀光旅遊經濟，當地百姓也從遊牧生活，住進有水有電的民居房。《東森新媒體ETtoday》記者也透過空拍鏡頭，帶您俯瞰天神降落人間的壯麗景色。

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 夏季的若爾蓋大草原，水草肥美，如柔軟的綠毛毯。（圖／四川日報提供）

黃河發源於青藏高原巴顏喀拉山脈北麓的約古宗列盆地，全長大約是5464公里，從西向東分別流經大陸九個省份（自治區），分別是青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陝西、河南及山東，最後流入渤海。

俗話說「天下黃河九曲十八彎」，蜿蜒曲折的河流，第個一彎道位於四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮的若爾蓋大草原，這裡是四川和青海的交界處，平均海拔3500公尺。

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 10月入冬的若爾蓋大草原開始枯黃，黃河依然閃閃發光。（圖／記者任以芳攝）

黃河從青海穿越山川一路向東，進入若爾蓋大草原，從地面看多了幾分入冬的蒼涼感，透過空拍往下看，黃河在陽光照射下閃閃發光，緊貼著草原以「S型」蜿蜒而行，彷彿是鑲嵌在大地上的白色玉帶子。

若爾蓋大草原解說員介紹，黃河流入若爾蓋大草原後，與白河匯合，形成九曲黃河「第一個」大轉彎，之後再向西北前行。另外，藏語稱「河」為「曲」。

▲▼川西專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 若爾蓋大草原注重生態環保。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者順著河邊棧道而行，一望無際草原視野壯闊，牧民把握最後剛入冬時間，許多牛羊拼命在枯黃草地尋找嫩芽。近年大陸政府注重生態環保，木棧道沿路都是太陽能板供應晚上路燈。

當地有一座知名的密宗藏傳佛教勝地「索克藏寺」，每天都有虔誠的信徒前來朝拜，當地政府順應民情，在九曲黃河第一彎道附近安排「放生點」。

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 黃河九曲第一灣所在地，以前是純牧業的藏族聚落。（圖／記者任以芳攝）

黃河九曲第一灣所在地，是大陸三大名馬河曲馬的故鄉，過去是純牧業的藏族聚落，如今靠著畜牧產業、觀光旅遊，帶動餐廳、酒店服務業，增加鎮上就業機會，牧民生活慢慢有轉變。

村長州付甲帶領大家參觀他的新居，大約近百戶的社區整齊乾淨，當地政府於2008年推動遊牧民定居工程，2010年社區落成，有水有電，配套齊全，後山依然可放牧，讓村民有固定居所安心工作，不用再逐水草而居，老人、小孩看醫生都很方便。

▼村長的家，中間是烤爐燒煮藏族奶茶 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲2008年大陸政府統一建設，讓牧民不用逐水草而居。（圖／記者任以芳攝）

州付甲告訴記者，村民還能去「九曲黃河第一灣」景區工作，年底景區門票分紅，每戶每年收入可達10萬人民幣，換算45萬台幣，加上村民在鎮上工作薪資，現在家家戶戶都買汽車。

早期唐克鎮都是遊牧民族居多，近年來當地政府執行草原濕地生態修復治理，實行禁牧限牧，透過測算，規範草場乘載範圍。唐克鎮工作人員澤王仁真介紹，「假設某戶人家有100頭牛，經過環境測算，只能養80頭牛，多出來20頭牛由給予多種補貼。」

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼川藏專題2、若爾蓋大草原、黃河第一彎 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸政府實行禁牧限牧政策，草場必須符合乘載規定 。（圖／記者任以芳攝）

「政府針對想要轉行的牧民，也有相應的輔導就業政策。」王仁真也表示，大陸推行青山綠水就是金山銀山，村民們也從抗拒到接受，大家也享受到生態紅利。

《東森新媒體ETtoday》記者這次採訪四川省阿壩藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州，沿途經過許多高海拔地區，過去深山居民沒水沒電，過著半原始生活，大陸執行脫貧攻堅政策，深山村落通電是基本要件，如今高聳的山頭建造一個個高壓電塔，也串起大山居民與外界生活命脈。

▼川西地形險峻，山頂搭建一座座高壓電塔串起深山居民與外界聯繫 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼川西專題 。（圖／記者任以芳攝）

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關鍵字：

四川川藏若爾蓋大草原黃河第一彎

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