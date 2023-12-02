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大陸 大陸焦點 特派現場

不准外送員進星巴克！女顧客喊「污染空氣」　網見她下場超解氣

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日爆料稱，四川成都一商場的星巴克門店內，有女顧客語言侮辱外送員，企圖將他驅趕出店。當時，店內一名紅衣女顧客嫌棄一名在店內的外送員，認為他污染了咖啡廳的空氣，導致她無法呼吸，要求小哥出去。最後，她反而被星巴克店員和商場保全請了出去。

▲▼不准外送員進星巴克！女子喊「污染空氣」。（圖／翻攝自影片）

▲不准外送員進星巴克，女子喊「污染空氣」。（圖／翻攝自影片）

據《九派新聞》報導，現場影片顯示，一紅衣女子對身穿外送制服的男子說，「你還在這裡幹嗎啊？」有工作人員過來勸解，該女子稱，「讓我跟他坐在一起，絕對不可能，沒有任何可能性。」隨後，星巴克服務生指著門口對她表示，「那希望妳下次再來。」

影片中，拍攝者說，「活久見，因為穿著（外送）制服，所以趕別人走。」影片配文稱，該女子嘲諷外送員窮，買不起商場裡幾萬（人民幣，下同）一顆的鑽戒。

▲▼不准外送員進星巴克！女子喊「污染空氣」。（圖／翻攝自影片）

12月1日，影片發布者表示，事發於11月29日，紅衣女子嫌棄外送員，認為他污染了咖啡廳的空氣，導致她無法呼吸，要求小哥出去。最後星巴克店員和商場保全，將女子請了出去。

該星巴克所在商場一工作人員表示，商場無權干涉品牌經營，從星巴克獲悉此事已妥善處置。

轄區派出所的工作人員回應稱，事發當日接獲報警，已處理，紅衣女子被商場物業勸離，「她說人家衣著不得體，這肯定不對，只要不是裸露身體，沒有理由不讓人家進來，不能侮辱人家，當時批評教育了，會妥善處理。」

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