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桃園表揚績優托嬰中心及托育人員　張善政；打造更完善托嬰環境

▲桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

▲張善政表揚績優托育人員。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政9日出席於八德區社福館舉辦的「桃園市112年度托嬰中心專業人員表揚」活動，分享自身養育孩子的經驗，雖自認自己的孩子乖巧懂事，但仍然對孩子們層出不窮的問題無力招架。因此，他肯定所有托育專業人員，有你們的付出，讓家長得以放心將孩子們託付至托嬰中心，在工作上好好打拚。

▲桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

▲張善政表揚績優托育人員。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長表示，桃園是一個人口快速成長的城市，每一個在托嬰中心的孩子，都是國家珍貴的幼苗，照顧者不僅要具備專業，更要有許多的愛心及耐心。今日共計表揚總計近百名的績優主管人員、托育人員、111年與112年評鑑成績優、甲等的托嬰中心，期許大家持續努力，打造桃園成為宜居的城市，讓所有桃園的孩子都能健康、快樂的成長。

▲桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

張市長也提到，桃園有許多新生兒，甚至仍有許多年輕父母不斷搬遷至桃園定居，預期將來桃園人口成長率還會持續增加。因此，桃園非常有責任，要把桃園的托嬰環境做得更好、更完善，降低年輕爸媽們帶孩子的辛苦。

▲桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

張市長頒獎完後，也轉往同棟4樓舉辦的親子活動同樂，許多家長見到市長突然出現皆相當驚喜，紛紛帶著孩子們與市長合影。張市長也擔任寶寶爬行大賽的裁判與益智遊戲攤位的關主，現場氣氛十分熱烈。今天現場吸引超過百名幼童，家長們對於市府舉辦活動的用心，以及相關婦幼政策皆給予大力肯定。

▲桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

▲看到可愛寶寶，張善政流露開心笑容。（圖／社會局提供）

社會局副局長陳茹文表示，為肯定托嬰中心對本市嬰幼兒照顧的努力，並激勵托育人員提升榮譽感、托育經驗交流傳承，本次表揚活動共計頒發5名績優主管人員獎、9名資深久任托育獎、10名敬業樂群托育獎、10名潛力新秀托育獎，總共34名專業人員榮獲殊榮。同時，也表揚111年14家評鑑成績優等及38家評鑑成績甲等的托嬰中心；以及112年17家評鑑成績優等及18家評鑑成績甲等的托嬰中心。

▲桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

▲寶寶爬行大賽。（圖／社會局提供）

包括市議員王仙蓮、楊朝偉、市府社會局副局長陳茹文、新聞處長羅楚東、八德區長蔡豊展、桃園市托嬰協會理事長鄒桂蘭、創會理事長林昕暐等均一同出席活動。

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