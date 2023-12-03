「2023石門水庫楓半馬」5500人起跑　日本姊妹市也派代表挑戰

▲2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬活動。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」活動，3日於石門水庫登場。市長張善政表示，「石門水庫楓半馬」是桃園年度招牌馬拉松比賽，也是眾所矚目的全國大型路跑活動，因路線沿途有許多漂亮的楓樹，而稱為「楓半馬」，今年吸引5,500位國內外跑者參與，賽道沿途享受石門水庫的美麗風景，讓跑者們運動健身並飽覽山明水秀。

張市長提到，今日日本姊妹市千葉縣及香川縣也特別派代表前來挑戰「石門水庫楓半馬」，除了體驗桃園最好的馬拉松活動，也希望邀請台灣的朋友們參加明(113)年在千葉縣、香川縣舉辦的馬拉松比賽，透過運動賽事促進姊妹市情誼。

體育局長許彥輝表示，「石門水庫楓半馬」邁入第八屆，本次路線規劃分為半程馬拉松組（21K）全新賽道、路跑組（10K）及休閒組（5K），共計5,500名跑者參與，包括台北市、連江縣等縣市組團、日本千葉縣及香川縣等國際姐妹市團隊等，今年也增設視障組及創意變裝組，賽事總獎金高達46萬。

許局長指出，為響應「2050淨零排放」政策，市府力推淨零馬拉松，以降低消耗資源、重複利用及使用再生材料的方式，達到節能減碳的目標，包括：減少塑膠杯使用、選購環保材質跑衣、設置舊跑衣回收箱、線上成績查詢、提供電子證書、提高選手搭乘接駁車比例、相關工作車輛替換電動車或低碳車等等，讓運動賽事落實環保永續理念。

此外，市府「大龍門計畫」整合運動、觀光的資源量能，除串聯現有大溪、龍潭、石門的自行車道，以及跨縣市之北橫公路自行車路線外，自9月起還規劃一系列活動，「石門水庫楓半馬」即為系列活動之一。

包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、市府體育局長許彥輝、地政局長蔡金鐘、觀旅局副局長施照輝、政風處主秘劉鎮宇、大溪區長徐景揚、連江縣交通旅遊局秘書曹正瑞、桃園地方檢察署襄閱主任檢察官康惠龍、法務部廉政署副署長沈鳳樑、桃園市調查處主任姜彥吏、桃園市體育總會理事長葉俊毅、桃園航空城公司總經理洪秀寬、超馬好手林義傑、日本香川縣總務部知事國際課課長輔佐松井美穗、千葉縣環境生活部次長福田有理、神戶觀光局部長河上真吾等皆一同出席。