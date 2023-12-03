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桃園市監護兒聖誕童樂會　期孩子們在愛的環境下成長

▲桃園市監護兒聖誕童樂會

▲桃園市監護兒聖誕童樂會。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局3日於綠光花園辦理「聖誕愛奇蹟-桃園市監護兒聖誕童樂會」活動，由市長張善政、社會局長陳寶民和監護兒少一同參與圍爐盛宴，提前感受年前團聚之氛圍，並在聖誕佳節前夕，準備聖誕驚喜給所有監護兒少。

今年活動以「聖誕愛奇蹟」為主題，感謝所有對兒少付出的工作人員或寄養爸媽們，因為有照顧者在成長路上的支持及陪伴，讓兒少們在充滿愛的環境下成長，並勇敢迎向所有考驗。

▲桃園市監護兒聖誕童樂會

本次圍爐活動，張善政致贈豐富的聖誕禮物及由桃園市立圖書館總館準備的閱讀背包，展現對兒少的愛與關懷，也期勉大家平時培養閱讀的習慣，從中體會閱讀的樂趣。同時藉由圍爐，聆聽兒少分享日常生活點滴及想法，鼓勵兒少保持積極、樂觀的態度迎戰人生，也藉此感謝照顧兒少的安置機構工作人員、寄養家庭及社工對兒少的付出及努力，陪伴孩童在成長路上更加勇敢與茁壯。

▲桃園市監護兒聖誕童樂會

社會局陳寶民局長表示，由市府或社會局監護兒少共有176位，大多因家庭發生重大變故或受到不當照顧，最終經法院裁定停止父母親權，基於保護兒少最佳利益，市府依兒少的年齡及生涯規劃，安排至兒少機構、寄養家庭或親戚家中接受照顧。期盼社會有更多資源共同來幫助孩子們，讓孩子們在健康無憂慮的環境中成長。

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