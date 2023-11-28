揮別15年租屋歲月！蘆竹警分局新建廳舍落成　終於有自己的駐地

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍今天舉行落成，由行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、警政署長黃明昭等人主持啟用儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

歷經3年施工新建，桃園市蘆竹警分局今（28）日舉行落成辦公廳舍啟用儀式，市長張善政致詞時指出，蘆竹分局成立已15年，過去都向農會租用辦公，感謝中央經費補助，終於揮別過去租房歲月，終於擁有屬於自己的辦公駐地，也給市民、警員同仁有個嶄新舒適的洽公與辦公空間與工作環境。

出席這項啟用儀式包括行政院副院長鄭文燦、警政署長黃明昭、桃園市議會副議長李曉鐘、市警局局長吳坤旭與多名市議員，特殊的是還請歷任前分局長回娘家。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍今天舉行落成，市長張善政致詞時感謝中央補助，提供員警同仁現代化與舒適工作環境。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，蘆竹分局成立已15年，新建辦公廳舍落成啟用後，正式揮別過去的租房歲月，終於擁有屬於分局的辦公駐地，辦公廳舍為地上7層、地下2層的建築物，總工程經費約4億212萬元，由地方與中央各負擔一半，蘆竹分局啟用後，將提供員警同仁一個現代化、舒適與安全工作環境，也給市民更好的洽公空間。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍今天舉行落成啟用儀式，行政院副院長鄭文燦致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，桃園市人口已突破230萬人，蘆竹區人口也達到16萬9,000餘人，警察勤務相當繁忙，需要良好辦公環境，今日落成的蘆竹警分局新建辦公廳舍所在地為蘆竹生活重心，內部規劃待勤室及體技訓練場等多種設施；警察是人民保母，更是維護治安與維持交通不可或缺的力量，因此於桃園市長任內，有感桃園警民比較高，除編列預算實施警察勤務繁重加給外，也讓地方派出所與交通分隊駐地分立，分別專責處理治安及交通事件；另外，也積極爭取警察人力的增補，感謝警政署先前移撥962名警察人員給桃園，讓桃園從原有4千多名警力增加至5千多人。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍今天舉行落成啟用儀式，其中五樓還有寬敞的運動健身設施。（圖／記者沈繼昌攝）

警察局長吳坤旭說，蘆竹分局新建辦公廳舍座落於蘆竹地區的行政及交通中心，方便民眾辦理各類警政事務。辦公廳舍外觀設計融合蘆竹意象，內部規劃功能齊全，包括辦公室、會議室、待勤室、體技訓練場、警訊機房與健身房等多種設施，提供同仁更好辦公空間。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍今天舉行落成儀式，外觀雄偉壯觀。（圖／記者沈繼昌攝）