張善政輔選李眉蓁！談論文抄襲不尷尬　轟綠營護林智堅帶風向

▲桃園市長張善政到高雄左楠替李眉蓁輔選。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

桃園市長張善政2日下午到高雄市楠梓區，輔選第三選區立委參選人李眉蓁。張善政表示，李眉蓁善良、誠信、勇敢是值得推薦的人選；李眉蓁也表示，要替左楠帶來「和平繁榮幸福」的3道光。

張善政提到去年被國民黨徵召，參加桃園市長選舉，第一位對手林智堅發生學術倫理案後，媒體問他有何看法？他表示，林智堅還很年輕，只要誠信面對，未來的路還很長。沒想到林智堅不認錯，指導老師也出面帶風向，連蔡英文總統都帶領全黨去指責台大，偏袒林智堅。

▲桃園市長張善政來到高雄左楠替李眉蓁輔選 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他認為，學術界最重視誠信，蔡英文沒有是非，犯了學術界大忌。反觀李眉蓁在高雄市長補選，深陷同樣問題時勇於負責，這樣的態度在林智堅事件後，高下立判。張善政說，政治就是選擇善良、選擇誠信，李眉蓁就是這樣的政治人物，所以請大家全力支持。張善政呼籲，民進黨施政倒行逆施違背民心，從雞蛋、液體蛋事件，看出中央阻擾地方作為！民心思變，這次一定要讓侯友宜當選總統，把李眉蓁送進立法院！

李眉蓁非常感謝張善政市長幫她加油打氣，她也坦然聊起在2020年高雄市長補選過程對她是一種打擊，但在國民黨需要她的時候，她義無反顧扛下責任，沒有放棄退出政壇的想法，繼續選左楠區市議員，接著參選立委選舉，現在她期許自己為左楠帶來「和平繁榮幸福」的3道光，分別是「兩岸前途無亮，國民黨可以帶來和平之光；全面轉型，我要為左楠帶來繁榮之光；以及民生優先，為左楠帶來幸福之光」。