回顧賴清德購房往事　黃揚明酸：他批侯友宜555方案「很尷尬」

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（8日）提出青年購屋政策，主打青年符合5條件，購屋貸款最高可貸1500萬元，不僅免頭期款，利息還有優惠5年，但遭民進黨總統參選人賴清德批評。不過，資深媒體人黃揚明回顧賴清德的買房故事，直言誰都可以質疑侯友宜的「555方案」，就是賴清德質疑很尷尬。

黃揚明指出，賴清德曾說過，他當年要買房的時候沒有頭期款，找同學借，之後再分期付款。而根據監察院財產申報資料，賴清德擔任台南市長時申報的名下房地產，這棟1992年購入、位於台南市中西區的房子，大約32.47坪大，賴清德申報的房地總價為560萬元，平均每坪約17.2萬，而當時根據我國官方住宅調查數據，台南市平均房價約為每坪9.46萬元、平均總價約480萬元。

黃揚明說，當時的賴清德33歲，結婚6年、在成大擔任醫師，已經有了孩子，身為一家之主，買房成家再自然不過。因為那是一個人人都有夢、台灣錢淹腳目的時代。買了這房子不到5年，賴清德決定從政，披上綠袍投入國大代表選戰並當選，步上不能回頭的政治路。

黃揚明表示，2021年1月，賴清德賣了這棟他在台南的起家厝、同一年3月買入安平區的新家，購入房地總價為3,280萬元，截至去年12月底，背負房貸額度為1,507萬餘元。根據他申報資料顯示，起家厝賣出的房地總價約是1,185萬元。