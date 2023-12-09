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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨執政貪汙保證」　侯友宜：首位貪汙總統就來自民進黨

▲▼侯友宜、鄭天財聯合競選總部成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨今（9）日召開記者會諷刺國民黨總統參選人侯友宜成立特偵組一事，侯辦發言人吳亮賢表示，侯態度明確，成立特偵組不只要揪出民進黨執政以來的貪污腐敗，更會不分黨派，違法就辦，反觀賴清德，對於人民質疑民進黨的貪汙弊案，竟反質問人民是哪一件，中華民國史上第一個貪汙總統陳水扁更是出自民進黨，害台灣丟臉丟到國際，並讓全世界認證，民進黨執政就是貪汙保證。

民進黨指出，歷年來多位國民黨貪官，貪腐儼然是國民黨的DNA，希望國人看清國民黨的本性就是「貪」，侯友宜嘴上宣示的反黑金復辟，根本自相矛盾且背離事實，侯和趙少康一再主張重啟特偵組，應先看看自己的貪官們。

吳亮賢指出，民進黨的貪汙人士，從以前到現在、從地方到中央，若彙整成資料，恐怕比行政院副院長鄭文燦、前新竹市長林智堅的抄襲論文還要厚一百倍，其中陳水扁更是中華民國史上第一位因貪污坐牢的總統，丟盡台灣人的臉，民進黨不深自檢討，還敢罵人貪腐，就好比鄭文燦、林智堅說論文是自己寫的一樣，民進黨說得很開心，人民聽得很無奈。

吳亮賢表示，陳水扁執政末期，就被爆出多起貪汙事證，但面對百萬人上街反貪腐倒扁、在野黨發起罷免案，民進黨仍選擇全力護航，跟貪污犯站在一起，跟民意站在對立面，後來在特偵組的偵查下，才終於將貪汙的陳水扁繩之以法，如今民進黨強烈反對成立特偵組，恐怕是擔心被發現，民進黨還有很多陳水扁2.0甚至3.0，貪贓枉法都被攤在陽光下。

吳亮賢表示，侯友宜態度明確，反觀賴清德，對於人民質疑民進黨的貪汙弊案，竟反質問人民是哪一件，蔡英文甚至稱貪腐沒有證據，「不能接受」。但光這幾年，疫苗炒股案、勾結im.B詐騙集團、進口蛋發國難財、12億新竹棒球場、小吃店進口快篩等，哪一件跟民進黨沒有關係？人民才應該對民進黨怒吼「不能接受！」

吳亮賢說，民進黨對自身貪污腐敗的視而不見，在賴清德身上更是看不到下限，賴清德對曾主政的台南，爆發光電弊案、正副議長賄選案等都視若無睹，對於子弟兵陳宗彦涉性招待及喬事，台南市府經發局前局長陳凱凌收賄、喝花酒、接受性招待，也沒說過半句話。陳水扁當到總統，不勤於國事忙著貪汙，賴清德當到副總統，就放任身邊的人盡情貪汙，令人擔心，賴清德若掌握大權，只會比陳水扁更可怕，貪污也將成為政府的代名詞。
 

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