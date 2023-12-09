趙少康與青年對談卡關批「民進黨進校園」　蕭美琴曝也被擋：尊重學校

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

清華大學原訂11日邀請國民黨副總統參選人趙少康與新竹青年對談，然場地租借卡關，讓趙痛批，民進黨堂而皇之進校園，等到他的時候，這個不行，那個不行。民進黨副總統參選人蕭美琴9日受訪則回應，先前到其他縣市，「也有一些學校不方便我們到裡面活動，就是相互尊重，互動方式就尊重學校規劃。」

清華大學邀請國民黨、民進黨與民眾黨副總統參選人與新竹青年對談，原訂首場11日與趙對談，但場地租借卡關，排定在竹科管局委外經營的「尼尼生活館」登場，又被以行政中立等由不借；後來改借陽明交大會議廳，昨再被行政中立為由拒絕，導致11日活動中止。

趙少康說，學生很熱心、很想參與，這是學習過程，民進黨堂而皇之進校園，等到他的時候，這個不行，那個不行，本來文化大學今天也邀請，最後學校也否決。

對此，蕭美琴受訪時表示，年輕人關心政治、選舉，有機會讓年輕人充分關心，每個學校有規範，選舉期間都尊重相關規劃，先前到其他縣市，「也有一些學校不方便我們到裡面活動，就是相互尊重，一定有其他有創意方式可以跟新世代年輕人互動，互動方式就尊重學校規劃。」

媒體也追問，民進黨推戰貓叼魚圖像，是否為打韓國瑜新招？蕭美琴則表示，不必想太多，貓愛吃魚千年傳統，「我的貓也很愛，選舉期間很多圖卡、貼圖，大家都會找到自己喜愛的，跟心裡面有連結的地方。」