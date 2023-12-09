賴清德為老家違建落淚　柯文哲酸「去萬里開直播」：讓他哭更大聲

▲民眾黨總統參選人柯文哲淡水老街掃街。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲9日來到淡水掃街，受到民眾熱烈歡迎。針對日前批民進黨總統參選人賴清德「台獨龜孫」遭反擊是人身攻擊，柯說，涉及台灣的未來，這一定要講清楚、要回應全台人民。而針對賴為了萬里老家違建問題落淚，柯酸，要去賴家違建前辦直播，「讓他哭得更大聲」。

針對賴清德反擊台獨龜孫是人身攻擊，不需回應，柯文哲說，這涉及國家前途、涉及台灣的未來，特別是要選總統的人要把政治立場說清楚，到底要把台灣帶到哪裡去？這一定要講清楚，「不是不用回應，你不用回應柯文哲，但要回應全台灣人民」。

至於賴清德質疑政治立場一直變、無法用科學定義，柯文哲說，常常有人批評他沒有中心思想，「我已經講過很多遍，我們作為外科醫生怎麼沒有中心思想？外科醫生的中心思想是什麼？手術要成功病人要救活」，對一個政治人物對大家來講，政治人物內心的中心思想是什麼？就是老百姓的生活要過得好，難道是你的意識形態嗎？

柯文哲說，每次都講，他有他的出身背景、意識形態，可是有一天當了台北市長後，是要照顧全台北市民，又不是只有照顧過去認同的一小部分人，「賴清德你要講清楚，你要把台灣帶到哪裡。你將來要照顧所有的人嗎？如果要照顧所有人，你是什麼立場？」

另外，賴清德在接受專訪談到萬里老家時，強調不是違建，還一度講到落淚，柯文哲聽聞後說，「他應該是為了萬里老家的違建吧？那乾脆我們去他家違建前面辦個直播好了，我們安排一下，讓他哭得更大聲」。