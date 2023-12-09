家長讓兒騎「馬戲團老虎」拍照！　文旅局：不在批准範圍內

記者廖翊慈／綜合報導

廣西一馬戲團近日在表演中，竟讓小孩觀眾騎在老虎背上拍照，遭網友拍下並上傳。當地警方昨（8）日回應，已前往現場調查，具體不清楚。文旅局則表示，「小孩騎老虎不屬於表演，該行為不在審批內容裡。」

據《券商中國》報導，該名網友12月6日上傳影片，並寫下「20塊一張照片（人民幣，約台幣88元）」，一隻老虎趴在鐵床上，一男子將小男孩抱起放到老虎背上，前方有人拿相機拍照。老虎後肢用皮帶固定，但拍照時牠的前肢和尾巴還在擺動，一旁還有不少孩子排隊等待。工作人員稱，「老虎沒打麻醉，但有綁好很安全。」

▲家長讓孩子騎老虎拍照。（圖／翻攝自微博）

報導指出，馬戲團表演地點在廣西百色市田東縣恆力廣場。田東縣文旅局工作人員昨（8）日表示，「這幾天當地確實有馬戲團表演並備案，時間到12月10日截止，文旅局負責審批雜技項目的表演，小孩騎老虎不屬於表演，該行為不在審批內容裡。」

田東縣公安局合恆派出所的員警則回應，此事已接到過舉報，昨日下午已去現場查看情況，詳情暫不清楚，目前也尚未接到老虎傷人的案件。不過也有網友認為，「大多馬戲團的老虎刃牙都拔光了，幾乎不可能咬傷人」、「堅決抵制馬戲團」、「老虎看起來太可憐了」。