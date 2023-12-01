想拍網美照差點變「亡美」　26歲女慘被巨浪沖走滅頂畫面曝光

▲女子拍美照差點喪命。（圖／翻攝自Instagram／russiankatee）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯26歲女模凱特(Kate Loshkareva)想在海邊拍網美照，沒想一個大浪打過來，整個人被沖走，而且因為身上禮服泡水後變得很重，讓她無法浮出水面，差點網美當不成變「亡美」，幸好救援人員及時趕到將她救上岸。

這起驚險事件發生在9月，凱特在Instagram發文表示，當時她想模仿超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)照片，所以穿著美麗的藍色洋裝在帕洛斯佛迪(Rancho Palos)海邊拍照，沒想到巨浪打來讓她失去平衡，從岩石上掉入水中。

▲女子洋裝泡水後很重，讓她無法上岸。（圖／翻攝自Instagram／russiankatee）

凱特表示，「我發現自己落水時，以為自己會死掉，裙子的重量把我往海裡拉」，後來她幸運被沖到一處石穴中，但強勁的海水仍不斷往洞穴裡面灌，讓她趕緊保護頭部，以免撞到岩石頭破血流。

凱特表示，「我當時眼前不斷閃過人生跑馬燈，只能一直祈禱，由於海水一直灌進來，我知道我如果不想辦法逃出去，我會被淹死」，幸好救援人員後來及時趕到，將設法逃出洞穴的她救了出來。

凱特表示，她奇蹟活了下來，但又青又腫的雙腿仍讓她長達好幾個禮拜都無法走路和運動，「我能活下來真的是一個奇蹟，後來才發現那裡曾經死過很多人」。