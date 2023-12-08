動物園遊客偷溜進老虎區！被咬死「剩半具屍體」　巴國驚傳虎吃人

▲男子溜進老虎展區後，被老虎活活咬死。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦一間動物園5日發生死亡意外，一名遊客疑似趁著工作人員不注意，偷偷跨越圍欄，跳進老虎所在的展示區，等到園方發現時，只在園區內發現一具被啃到剩一半的人類遺體，而其中一隻老虎的嘴裡還叼著人類的鞋子。

根據《太陽報》報導，巴基斯坦巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）舍巴格動物園（Sherbagh Zoo）飼養了3隻老虎，然而其員工卻在老虎展區發現一具殘破不堪的人類屍體，且其中一隻老虎嘴裡還咬著人類的鞋子。

▲遊客疑似趁著工作人員不注意，偷溜進展區內。（示意圖／CFP）



從屍體的狀況判斷，死者疑似是一名男子，並且在5日深夜遭到老虎咬死。在該起事件發生後，舍巴格動物園已經緊急關閉，目前詳細事發過程仍在調查中，將會持續釐清男子是如何爬進老虎展區。

根據警方在圍欄附近蒐集到的證據證實，男子被老虎攻擊時還活著，截至目前為止屍檢報告尚未出爐，由於屍體狀況殘破不堪，至今無法確定死者身分，也沒有家屬前來認領屍體。

野生動物部門高級官員布哈里（Usman Bukhari）表示，「老虎並沒有走出展區攻擊遊客，是他自己跳進了關著老虎的圍欄。」當地政府官員安瓦（Zaheer Anwar）指出，洞穴與展區的規劃是安全的，不過老虎巢穴的後方有一個樓梯，男子疑似是從該處跳進老虎展區。

園方發現屍體後，第一時間將3隻老虎移往他處，並封閉展區，以收集證據。