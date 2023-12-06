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網美拍照「手機反拿」有原因！　攝影師揭5祕密：成就好身材的手法

▲▼拍照時，手機反拿有原因。圖為模特兒Kate Chen。（圖／牧絲塔授權引用） 

▲拍照時，手機反拿有原因。圖為模特兒Kate Chen。（圖／牧絲塔授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人拍照時，會「反拿手機」，但這樣拍出來的效果真的比較好嗎？手機攝影師、攝影老師牧絲塔在臉書上分享要反拿手機拍照的5個原因，包含主角的身材比例更好看、拍攝者不需要微蹲、增加手機穩定度、手指更接近快門鈕、手機低調隱蔽。貼文曝光後，也吸引網友討論。

牧絲塔在臉書上，說明「手機要反拿拍照」的5個原因：

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第一、主角的身材比例更好看

牧絲塔指出，手機主鏡頭是小廣角，所以反持手機會與原本的相機位置產生約7.7公分左右的高度差異，若能運用好透視關係與高度差，就能讓畫面主角的腿變得更修長、身材比例變得更好看。

第二、拍攝者不需要微蹲

牧絲塔表示，反持手機後，螢幕可視角度和高度會「更接近相機角度體驗」，特別是中低視角拍攝，拍攝者身體不需要微蹲；而極低視角拍攝時，拍攝者也不需要趴在地上了，「長時間拍攝對腰部負擔都有明顯減輕」。

第三、增加手機穩定度

牧絲塔經過測試和研究後發現，只要學好手機反拿並習慣反持，拍照可以大幅度增加手機穩定度，「在拍攝望遠題材，以及需要演算數秒題材，會比正常拿法更不容易因為手震而產生殘影」。

第四、手指更接近快門鈕

牧絲塔表示，反持手機不但能讓手指更接近快門鈕，且重心靠下、順應地心引力，會比起正常拿法「手指需往下+內壓」還要來得輕鬆。

第五、手機低調隱蔽

牧絲塔透露，街頭攝影時，手機反持會變得低調隱蔽，不易被發現；若正常握著手機，對著拍會比較敏感。

最後牧絲塔也說，如果大家常看日本、韓國和大陸人所拍的網美照，對這樣的拍攝手法或許不陌生，「這招也算是成就網美好身材的拍攝手法之一」，另外，手機攝影師拍風景時，反手持、低視角構圖也是很常見的情況。

貼文曝光後，也讓大票網友不禁直呼，「最主要還是2，可以保護老人家的膝蓋」、「上了一課，感謝分享」、「要求手機廠商把鏡頭放到下方應該才是王道」、「哇！學到了」、「之前有看別人拍還不知道為什麼，原來」。也有其他內行網友回應，「我偶爾也會反拿拍照，確實可以拍出好的效果」、「完美比例～小技巧」、「我都這樣拍照，又好拿」。

本文經牧絲塔授權引用

此外，《ETtoday學習雲》也有開設「人像必學！用手機拍出高級感」的課程，手機魔法攝影師陳志亮將不藏私分享拍攝技巧，教授「好手勢決定好角度」的大招。如果想用手機拍出「IG美照」、一次學會修圖和如何調色，現在只要輸入折扣碼woo7mahey即可享9折優惠！

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