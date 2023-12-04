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信義區耶誕樹「網美插隊」爆拍百張照　1舉動驚呆名醫：逛完還在

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網美插隊還狂拍百張照片。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著耶誕節將至，璀璨燈飾與耶誕造景把信義區妝點得絢爛奪目，台大婦產科仁醫施景中昨在附近用餐，順路到著名的大耶誕樹前觀看，沒想到在排隊拍照時，竟有網美大剌剌插隊，同個姿勢還狂拍上百張，更令他不解的是，在他逛完一圈後，網美們居然還在原地照相。

施景中昨在臉書提到，「中午在信義區吃飯，吃完飯後到信義區的大耶誕樹前去觀看，並排著隊等拍照，輪到我們時，穿著網紅模樣的女生，突然就大剌剌地從旁邊走過去，站在耶誕樹前拍照，完全不顧排隊的我們。」

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原本，他想說等對方一下，沒想到她朋友就在原地幫她連續按手機相機的快門，可能按了幾十張、幾百張，而女生擺著同一個pose，一動都不動，此舉讓他覺得匪夷所思，不禁笑說「妳們在做什麼啊？其實如果真的好看的話，拍一張也就足夠了。」

▲對方插隊還狂拍百張照片。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

▲信義區經典的大耶誕樹。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

眼看網美們沒有停手的打算，施景中只好移動到旁邊一點拍照，同時將對焦框縮小；神奇的是，在他逛完一圈回到原位時，她們還佔著位子一直拍，「真的是網紅的話，貼張虛假的照片到自己的網頁，照片背後是自己插隊和旁邊一大堆人的不方便，不知道她的粉絲會作何感想？」

對此，不少網友心有戚戚焉，直言「討厭自私的網紅或網美，不顧別人感受，根本是屁孩」、「那個類網美的攝影師技術應該不太好啦」。

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