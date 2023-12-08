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2024台南市耶誕跨年親子活動　小青蛙、小丑呀咪邀甜蜜童樂會

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場第二場來了，9日下午1時30分，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場第二場來了，9日下午1時30分，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼上周「總爺奇幻童話屋」後，好玩又有趣的「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場第二場來了，9日下午1時30分，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場，有小青娃劇團帶來精彩的「金斧頭銀斧頭」，具療癒效果的小丑呀咪讓大小朋友一同嬉遊，以及闖關遊戲、八方傳統藝陣創新藝團的演出，家長快帶小寶貝一起共度甜蜜好時光。

黃偉哲市長表示，近年南科的磁吸效應持續擴大，相關產業鏈的串聯不斷為台南的經濟發展引進活水及動能，也一併帶動周邊地區發展，善化區居住人口也愈來愈多，打造幸福宜居台南，積極建置特色公園，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府團隊努力的方向，因此特別選擇在善化糖廠辦理活動。

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場第二場來了，9日下午1時30分，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長說明，善糖文化園區裡展示1948年出廠的台糖蒸汽火車，且曾有知名台劇在此拍攝取景，除有團隊用心經營的烘培店外，園區內也有台糖平價美味冰品，而善化糖廠更是全國唯二仍維持運作之一糖廠，每年12月中旬後到次年初，園區後方更是飄散著壓榨甘蔗製糖的濃厚香氣，非常適合全家到此一遊。

除此之外，當天園區內的闖關遊戲區，以最應景的耶誕氛圍布置，讓爸爸、媽媽陪伴家裡的小寶貝，一同溫馨熱鬧闖關拿獎品，提早共度耶誕節。現場更安排手作的羊毛氈皂課程（採事前於網路報名），讓大、小朋友體驗手作的溫度與樂趣。

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場第二場來了，9日下午1時30分，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長上任後，即改變過去只在單一地點舉辦跨年演場會的方式，改以強調不同年齡的參與，於多個區域舉辦多場耶誕跨年系列活動，吸引更多民眾一起同樂，今年耶誕跨年系列活動，市府安排2場親子、3場大型演唱會。接下來3場大型演唱會，分別是12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，12月31日這天新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西側廣場同步辦理跨年晚會，首波藝人卡司將於12/11公布，卡司非常堅強，請大家拭目以待，誠摯邀請海內外朋友規劃台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場第二場來了，9日下午1時30分，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位新聞處提醒，來台南跨年還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百發票登錄購物節就有機會參加抽獎，包括黃金一兩、iphone、來回機票，除了週週抽、月月抽，大獎還有百萬名車等著民眾帶回家，歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數並一起迎接台南400就對了。

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