快訊／郭倍宏曝「高市府公文」控訴遭監控　批行政機器介入選舉

記者賴文萱、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏今（8）日召開臨時記者會，他表示，一份從高雄市政府政風處「外洩」必須對外絕對保密的「通報單」，離譜的是，這份通報單竟然還發文予高雄地檢署，已引起全國媒體的高度關注。其中一件案子就是要監控郭倍宏，他重砲批「這是公然用行政機器介入選舉！」

▲郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，這份來自高雄市府政風處的通報單送高雄地檢署有兩個案子，其中一件就是監控高雄市第六選區立委候選人郭倍宏博士。針對這件可謂是醜聞的公文外流案，郭倍宏重炮轟擊：「這是公然用行政機器介入選舉的不當行為，就為了圖利執政黨自己的候選人……！」

郭倍宏表示，這不只是東廠，這是選舉奥步台版水門事件，「我不是公務員，請問高雄市政府政風處偵查平民百姓，係憑哪一個條文？」官署結合司法系統打擊政敵，無所不用其極，這是共產黨的手法，我們容得下這種水門事件發生在台灣政壇嗎？

郭倍宏說，監聽跟監候選人，只因為非我族類，怕影響執政黨選情，誰給高雄市政府這麼大的權力？誰給民進黨這麼無法無天的權力？他痛心表示，參選以來，旁邊都有警察錄影、錄音，原來是在搜集他的犯罪證據，他還以為他在參選總統。

▲喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

他表示，感謝國民黨民代在國民黨中央踢爆此事，強調自己只是一個平民百姓，一位想為高雄地方鄉親及台灣付出的參選人！民進黨用此選舉奧步陷害忠良，公務員為執政黨服務，黨國一家，東廠監聽平民百姓，為整肅異己，為了謀選舉紅利，公家機關帶頭機關違法亂紀，司法配合追殺政敵，台灣成了無政府狀態，誰給這個民選政府這麼大的權力？

這一系列的離譜行徑，既叫人反胃作噁，又叫人對民主政治陷入絕望。郭倍宏說，只有高雄市民可以還給我公道，明年元月13日，請投票給反東廠治國、反水門事件的荒唐行徑；用我們手中寶貴的這一票，讓我們嚴正向極權專政說「不」！