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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

▲▼ 喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

▲喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏怒飆賴清德，要他出面說明。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏今（8）日召開臨時記者會，他表示，一份從高雄市政府政風處「外洩」必須對外絕對保密的「通報單」，離譜的是監控郭倍宏，他重砲批「這是公然用行政機器介入選舉！」，高分貝喊話民進黨總統參選人賴清德出來說清楚。

郭倍宏表示自己是在8日中午左右得知這件事，當時是在錄音的行程，結果有人把這份文件拿給我，看了之後覺得「不敢置信，我是中規中舉，一步一腳印在進行，我沒有想到會被高雄市政府政風處...我只是一個平民老百姓，竟然會被他們列為列管對象，高雄市政府的政風處在過去4年，總共處理三四十件案子，大部分都是查無不法終結，他們是太閒了，是應該要撤掉嗎」？

▲▼ 喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

▲喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

郭倍宏也所以在8日下午2點召開緊急記者會，記者會當中直球對決賴清德，「賴清德這是你的中華民國，這是你們的民主自由政府，不要讓我們覺得噁心，這就是你們的政府，高雄市政府是目前民進黨除了中央以外，所執政最大的地方政府，你們連高雄市政府也要失掉嗎？所以作為總統候選人，你有可能一個多月以後，你可能被選為這個國家的領導者，應該要講個話吧，不要裝作不知道這件事情， 現在全台灣很多人知道這件事情，我們也想聽聽賴清德總統候選人，你對這件事情的看法如何？你對你們最大的地方政府，高雄市政府做出這樣的事情，請問你已總統候選人的身份的高度，或是你以現在的副總統，你的看法怎麼樣」？

這起案件會爆發的原因，就是國民黨台北市立委參選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今（8）日召開「綠色恐怖監控非綠候選人？！踢爆政府監控黑幕」記者會，批評當前國家機器動得很厲害，不管在網路或馬路，國家機器無時無刻、一分一秒都在監控；質疑各縣市的政風或檢警單位，難道已經成為民進黨的選情分析中心？以查賄為名變相搜集情資、替民進黨輔選？

徐巧芯表示，民進黨政府上從中央，下至民進黨執政縣市，用所謂查賄名義，行監控之實。她同時出示高雄市政府政風處與台灣高雄地方檢察署往來相關公文件揭露，高市政風處針對高雄喜樂島聯盟主席郭倍宏進行偵查，甚至包含其競選總部成立時的動員狀況。

她強調，若針對賄選部分做調查就沒有問題，但政風處為何會變成是檢調的爪牙、鷹犬？所有被調查的人員沒有一個是公務人員，高市政風處居然將手伸到民間，對付市井小民？徐巧芯強調，高市政風處所謂查察賄選情資通報單中，一大半都在描述綠營目前選情，她質疑這跟賄選有什麼關係？這難道不是變相搜集情資、替民進黨輔選嗎？根本就是利用政風與檢調去偵查與政黨傾向屬性不同的人？她強調，檢調單位情資若與查賄選相關的話，大家都認為沒有問題，但不該把與賄選無關的事情都列入所謂的妨害選舉投票情資通報單中，因為這就是變相監控候選人。

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