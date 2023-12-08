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預告成立競總　姚正玉發布競選歌曲GUTS善氣的氣魄

▲國民黨徵召台南市立委選舉第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，8日發布競選歌曲GUTS（善氣的氣魄）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨徵召台南市立委選舉第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，8日發布競選歌曲GUTS（善氣的氣魄）。（圖／記者林東良翻攝）

 記者林東良／台南報導

國民黨徵召台南市立委選舉第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，8日發布競選歌曲GUTS（善氣的氣魄），並邀請台南鄉親10日上午10時參加北區武聖、和緯路四段路口的舉辦侯友宜、姚正玉聯合競選總部成立大會，大家一起為台灣好康、台南正義站出來。

姚正玉表示，選戰已進入最後1個月的白熱化階段，她還在等候對手辯論的回應，希望這一場選戰可以正面對決，不但要比個人條件、比參選理念，更要為國家大政方針說清楚講明白，為台南建設發展找活路。

姚正玉表示，挑戰強敵，她無所畏懼，為凸顯此次挑戰強權的勇氣，先生方士華特別寫作GUTS（善氣的氣魄）競選歌曲，以寫真詼諧的台語，唱出台灣人的心聲，也希望台灣人的善良袂擱憨八擺（做憨呆），提出善良的氣概，作陣拼出好將來姚正玉表示，競選總部成立大會當天，前高雄市長韓國瑜將抵現場強力推薦姚正王。國民黨不分區立委智庫執行長柯志恩、侯友宜台南市競選總部總幹事謝龍介以及侯友宜台南市競選總部主委林進旺、立委陳以信、前立委高思博等多位黨籍議員民代、社團負責人等也都將站台打氣。

姚正玉指出，競選總部成立大會將同步在網路直播，無法到場的民眾，也可以透過手機在網路上觀看並按讚支持；包括總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安等推薦姚正玉的影音談話，屆時也將在現場播放。

姚正玉呼籲，讓國會多一位敢講真話、勇於監督政府的立委，少一位只為政黨私利護航、面對派系爭鬥的民代。她的更多的參選理念，將在競選總部成立大會上向選民報告，呼籲大家樓上招樓下、阿公招阿嬤、大朋友帶小朋友，一起來為台灣、為台南找出活路。

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