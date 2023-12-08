花蓮聖南宮徒步9天8夜返府稟報　「路跑媽祖」駐駕3年起駕回鑾！

▲花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及聖南宮主任委員等與信眾感恩媽祖三年來賜福庇護花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安聖南宮8日舉行為期9天8夜徒步「返府稟報」，花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、聖南宮主任委員吳建志等人，與信眾們虔誠膜拜，感恩媽祖三年來賜福庇護花蓮，並燃點起馬炮，恭送台南土城正統鹿耳門聖母廟文館三媽起駕回鑾。

▲燃點起馬炮後恭送台南土城正統鹿耳門聖母廟文館三媽起駕回鑾。

登轎科儀現場佈置莊嚴肅穆，供奉各式供品，縣長徐榛蔚率各局處首長遵循古禮捻香虔誠敬拜，感謝媽祖在近年來疫情肆虐之際讓花蓮展現韌性，讓世界看見花蓮的生命力。

祭拜結束後，由縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、吉安鄉長游淑貞相繼各燃點一門「起馬炮」，宣告台南土城正統鹿耳門聖母廟文館三媽正式起駕回鑾，許多信眾與地方仕紳皆前往共襄盛舉參與盛會，供送文館三媽，共沐神恩。

台南正統鹿耳門聖母廟長久歷史來，蘊含著眾多令人津津樂道的神蹟與典故，近年來，文館三媽（又稱路跑媽祖）的名聲更是廣為人知，在因緣際會下，文館三媽駐駕於太平洋一方，在花蓮聖南宮達三年之久。

隨著疫情的結束和工商復甦，媽祖指示須返回台南（府城）正統鹿耳門聖母廟，並命名為「返府稟報」再正式派任駐太平洋之「大使媽祖」，自癸卯年（2023年）開始，每年將遴選派任「大使媽祖」，以及年底由太平洋一方「返府稟報」將成為每年東西兩岸最令人期待的宗教盛事，象徵著信仰與文化的持續交流，以及對傳統價值的深刻尊重與傳承。