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企鵝妹「在台最大金主」身分曝　達美樂北區副總親口揭密！

▲▼ 。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹擔任達美樂一日店長。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」來台徒步環島，沿途直播吸無數斗內，其中大金主「茶爸茶爸_茶茶の老公（pthsssss）」經常大手筆贊助，曾一天斗內20萬元以上，日前還邀請企鵝妹到達美樂當一日店長，身分引發眾人熱議。就在今（4）日，企鵝妹前往林口長庚店參加活動時，達美樂北區副總曝光茶爸身分，再度成為話題。

企鵝妹今日到達美樂擔任一日店長時，達美樂北區副總就向她致歉，「茶爸因為……呃……我們董事長因為感冒不能蒞臨，對～所以他沒辦法到現場，所以由我來代表我們董事長，來幫（帶）妳做今天達美樂的一日店長。」一番話掀起PTT熱議。

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►北區副總致意片段點我看

就有人多篇問卦文出現，「茶爸真實身份是達美樂董事長」、「斗內企鵝妹的榜首茶爸是達美樂董事長」，文中表示，「果然董事長才有本事一直斗內，以為只是副總或是分區主管」、「達美樂北區副總證實，斗內企鵝妹的榜首茶爸就是達美樂董事長，還現場拿出紅包代表茶爸斗內企鵝妹。」

▲▼ 。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹現身達美樂林口長庚店。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

不少人也驚呼，「（職位）這麼大喔！」「茶爸從基層做起，現有50多家分店」、「那包（紅包）太大了吧」、「茶爸超大包，應該有10萬現金」、「那個厚度都一千，絕不只十萬啦」、「茶爸style的紅包，超猛，一大包有夠厚」、「很難想像董事長整天斗內。」

值得注意的是，有網友指出，「不是賣給澳洲達美樂？」「剛才查董事長是外國人耶，確定嗎？」所以也有人糾正，茶爸其實應該不是「董事長」，「應該是超大加盟主」、「猜是加盟主」、「副總說有50幾間店，應該是加盟主」、「台灣最大加盟主啦！」

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