1晚能撒4萬！大金主突邀企鵝妹代言　遭傳是「達美樂高層」

▲企鵝妹目前在台徒步環島。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」日前來台徒步環島，沿途中吸無數斗內，若有看直播的話，應該常看到一個帳號「茶爸茶爸_茶茶の老公（pthsssss）」出現，他總是大手筆贊助，曾一天斗內20萬元以上，堪稱大乾爹。就有人29日見茶爸贊助累積到4萬時，好奇心再度爆發，「我今天才賺一千八欸！真的自嘆不如」，話題引發熱議。

有網友29日晚上7點出頭時，在PTT的八卦板問卦，「X8茶爸送到7272了！」文中表示，「企鵝妹直播茶爸送到7272了！還貼心提醒企鵝妹要多喝水，謝謝她徒步環島台灣。」到7點45分時，又有人問卦，「茶爸到底是誰啦！今晚抖4萬了？」說他下班看直播時，聽到企鵝妹不斷感謝茶爸，才知道對方好像已經贊助4萬多，「茶爸到底是誰？為什麼要搶企鵝妹的目光？」

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另外，到了晚上快11點，有人則發文，「茶爸邀企鵝妹去達美樂當一日店長？」文中直呼，「茶爸在實況中抖內邀請企鵝妹到他的集團公司代言，後來好像確認，是去達美樂當一日店長。我以為茶爸是達美樂高層的說法只是沒根據的傳聞，沒想到是真的」，而且前幾天似乎已有其他實況主去當一日店長了。

▲茶爸是本月斗內第一名。（圖／翻攝自PTT）

而本站5月初曾報導「一天斗內20萬元給企鵝妹 『大金主住新竹』身分曝！年撒2000萬」，有人當時指出，「聽說是達美樂高層」、「總覺得是公司內部人，直接開金手指」。然而，有網友表示，茶爸9日斗內時，透露自己住新竹，讓網友紛紛猜測，「感覺有可能是竹北有地，被徵收的有錢人」、「搞不好大地主兼房東，又住竹北」、「達美樂沒人確認吧？早上他斗說自己住新竹這」、「至少能確定是新竹金主」。

▲茶爸邀企鵝妹到公司代言活動。（圖／翻攝自PTT）

如今，茶爸邀請企鵝妹當一日店長，身分再度掀起議論，「有邀請72去他公司，應該快揭曉了」、「他都發給好幾個實況主達美樂工商了，他最主要的茶茶台，也是常常去當店長」、「你以為只有送72台？沒有，很多台茶爸都有送」、「圖奇對茶爸來說只是一種線上遊戲」、「達美樂可能他副業，說不定大房東那種」、「上次逛去別台韓國奶台，茶爸也是一直送」、「真的很好奇做什麼的……每天這樣斗很誇張。」