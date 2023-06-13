企鵝妹真強者！他被「4特質」震懾了　全場感動跪：了不起

▲有網友被企鵝妹的強大震懾。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」日前來台徒步環島，上個月23日從宜蘭出發，如今人已在高雄，以行動證明自己的體力和毅力。就有網友佩服直呼，企鵝妹不僅是英文超好的高材生，體力毅力驚人，敬業精神也超頂，「愈看直播愈佩服她，真的是個了不起的強者」，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有企鵝妹其實很強大的八卦？」文中先讚企鵝妹是英文達人，基本上都是全英文直播，發音標準又流利，「英文對她來說等於就是母語了，韓國最頂的學校之一，延世大學畢業的高材生。」

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接著誇她的身體能力，「體力超人，徒步走1000公里，99%的人都辦不到」，還不單純只是走路，「必須沿路持續手持穩定器直播，身上還必須帶一堆東西，而且路上隨時有人會送你東西，負重愈來愈多，必須要同時留意路況、看導航、看聊天室訊息，一心多用。」

▲企鵝妹環島時，還救了隻流浪幼犬。（圖／翻攝自FB／九九峰動物樂園）

再來是驚人毅力，「超強的毅力，每天持續這樣走12+小時，且常常睡不到6小時。」此外，敬業精神也超頂，畢竟直播時要一直想哏、跟觀眾聊天互動，走了一整天，還要花一個多小時跟好幾百人拍照，「企鵝妹與他們拍照，對她來說沒好處的，但一樣不囉嗦拍照、簽名，無論多累，通通服務完畢。」

貼文引發共鳴，「那個小腿看了我都怕」、「所以她紅得有道理，40天流量都還保底1萬2」、「神人啊！給本肥宅錢去走，也會腳痛放棄」、「熱得要死邊負重，嘴巴還要不停講，這沒幾個人辦得到」、「除了你講的這些，她喉嚨也很猛，幾乎是開播嘴就沒停過，沒燒聲真的很扯」、「我以前也常常嘲笑智障74團，自從看直播後，我自己也淪陷想加入74團。」

風向則幾乎一片好評，「企鵝這次真的讓人佩服」、「走1000公里沒燒聲、沒腸胃炎、足底筋膜炎超強，還有跟著她旅遊台灣各地，覺得非常有趣」、「沒有看，但照你講的，真的改觀」、「有看過直播才能體會她的強大」、「真的強，出國走3萬步回飯店就要敷足貼了」、「可以當成是男生了，還更強，累還可以一直說話」、「體能超人、喉嚨強壯、敢摸爬蟲類、愛護小動物。」