日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

▲東港派出所副所長蘇大智、警員鍾睿庭、蕭豐田、劉智佳與日本甜點師傅合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

日本甜點師太田多摩計畫徒步環島遊台灣，途經屏東縣東港時巳近黃昏，想搭帳篷露營，求助東港警方找露營地點，由於颱風剛過，海邊風大，警方委婉說明，貼心找乾淨又安全的背包客棧讓他住，讓他相當感動，後續南下墾丁行程。

近來環島風氣盛行，有的開車、騎機車、腳踏車甚至徒步環島，該股風潮已吸引許多外國人前來朝聖

東港派出所副所長蘇大智、警員鍾睿庭、蕭豐田、劉智佳等人，於日前發現一名日籍男子至派出所求助，員警以英、日語搭配手機翻譯軟體溝通，了解該日本男子叫太田多摩、日本東京都人、24歲，是位甜點師傅，預計徒步環台2個月，觀賞美景及風光。

他原本要南下墾丁，但天色已晚要找地方露營，警方與其交談後委婉向其表示近日颱風過境，且海邊風浪很大，如果在野外或海邊露營睡覺很危險，警員協助其找到東港警分局後的背包客棧、乾淨又安全的住宿，讓他對台灣警察的熱心留下深刻印象，在離去前開心的與警方合照，並不斷以日文說著謝謝的日語: 「阿里阿多」，也以生澀的中文說著「謝謝」，滿懷溫馨及感激。

東港警分局長張世儒表示，同仁服務不分國籍，秉持「同理心」及貼心、耐心及愛心的「三心級服務」積極協助遊客解決困難，充分發揮為民服務精神，讓外籍旅客對台灣警察留下美好印象，更成功促進台日兩國友好情誼及國民外交，值得同仁學習。