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南投城隍爺聖誕遶境祈安　 夜巡金龍現身市區街道

▲南投城隍遶境慶典登場，在市區街道劃出一條金龍。（圖／翻攝「南投縣政府」官方粉專）

▲南投城隍遶境慶典登場，人潮燈火在市區街道劃出一條金龍。（圖／翻攝「南投縣政府」官方粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年農曆6月15日為城隍爺聖誕千秋，各地都會舉辦遶境祈安活動，配天宮城隍爺繞境活動更是南投市一年一度的重要祭典盛事，有「南投小過年」之稱；重頭戲「暗訪遶境」、「日巡遶境」分別於7月31日晚上7時起和8月1日下午1時起登場，家家戶戶準備豐盛供品祭拜，祈求城隍爺庇祐、平安順遂。

配天宮連續舉辦4天活動，「夜巡」現場湧入人山人海，各種小吃、飲料、甜點攤位生意絡繹不絕，縣政府也出動空拍機，拍下南投市區街道出現一條「金龍」的難得畫面，並形容熱鬧程度「簡直比過年還要過年！」「真‧南投過年？」

▲南投市公所動員環保志工即刻維護市容，協助南投城隍遶境慶典遶境圓滿。（圖／南投市公所提供、翻攝「南投縣政府」官方粉專）

▲南投市公所動員環保志工即刻維護市容，協助南投城隍遶境慶典遶境圓滿。（圖／南投市公所提供、翻攝「南投縣政府」官方粉專）

南投縣長許淑華1日中午也先後赴草屯鎮惠德宮及南投市配天宮，為廟方辦理的繞境活動點燃起馬炮，恭送城隍爺出巡遶境，祈求縣境平安；在草屯惠德宮慶祝關聖帝君暨城隍爺聖誕千秋活動上，許淑華與管理委員會董事長洪明山，及縣議員李洲忠、簡峻庭、蔡銘軒、唐曉棻、莊士傑、廖梓佑、林友友、草屯鎮長簡景賢及多位鎮民代表一起團拜，並在點燃起馬炮後，開始遶境草屯市區，信眾沿途敬備香案祈福，場面盛大熱鬧。

▲南投城隍爺聖誕遶境祈安，縣長許淑華點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供）

▲南投城隍爺聖誕遶境祈安，縣長許淑華點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供）

爾後配天宮的「日巡」也在許淑華點燃起馬炮後，金鼓齊鳴與鞭炮聲漫天，由牛頭、馬面當先鋒，七爺、八爺及八家將在後，鼓陣、陣頭及隨行護駕信眾，沿著南投市區街道遶行，沿途信眾商家也都會設案迎接祭拜，整個市街熱鬧滾滾；縣議員游顥、林儒暘、南投市長張嘉哲、代表會主席張惠卿、及多位地方代表、里長都到場參與遶境活動。

許淑華表示，前2年受疫情影響，許多宗教文化活動停辦，今年南投4大鄉鎮的城隍爺聖誕都恢復辦理繞境祈福活動，眾人齊聚一堂、再現街市的往日榮景，相信在城隍神威庇佑下，一定能讓地方繁榮、平安順遂；縣府也會大力支持宗教文化活動，未來可以考慮互相串連合作、擴大辦理，讓更多人感受到地方民俗與宗教文化的魅力。

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