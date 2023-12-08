連13年第一！國民黨蟬聯賄選金額、案件數雙冠王　綠籲藍約束候選人

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選倒數36天，各地檢警也加強查賄，立法院民進黨團8日表示，到目前為止，法務部處理選舉相關案件已經超過1千件，很多人覺得選情很冷，但賄選情形並沒有比較冷清。而自從實施政黨連坐以來，國民黨每年都是賄選金額、案件次數「雙冠王」，從未被撼動，若今年一樣也不用意外，呼籲各政黨、尤其是國民黨，要約束黨籍候選人。

選戰剩下36天，賄選案件五花八門，目前政府立案部分，他字案1134件、偵字案286件、選察案108件、搜索10件、具保33件、羈押57件、已經起訴13件。另外，案件種類有現金買票269件、贈送禮品149件、餐會53件、旅遊54件、暴力26件、幽靈人口8件、不實資訊98件、選舉賭盤736件、反滲透13件、境外資金29件。

莊瑞雄表示，前總統馬英九選總統的時候，屏東縣就有人拿錢在買票，氣勢那麼強還是要買票，心懷不軌者最後活動時間剩30幾天，案件會再繼續累積，奉勸各政黨、尤其是國民黨，不要沒買票就不會選，也呼籲政府機關加強查察，各政黨跟候選人不要以身試法。

劉世芳表示，2012年開始有政黨連坐的規定，若黨籍候選人涉案並判決確定，政黨要連坐罰款金額，過去13年來金額部分都是國民黨穩居第一大黨，從未被撼動。

鄭運鵬指出，自從開始有政黨連坐累積時，案件數跟金額上國民黨都是雙冠王，案件數每一年都是第一名、佔了78.3％，國民黨總裁罰總金額是1億3千萬、佔大約80％、13年都是雙料冠軍，若第14年（今年）一樣也不用意外。

鄭運鵬表示，今年更多的是選舉賭盤跟境外資金，對總統選舉影響可能不大，但對區域立委選舉衝擊很大，可能輸贏就在幾百票，檢調必須注意這件事，特別境外資金部分，通常是支持親中政黨候選人。

鄭運鵬直言，國民黨主席朱立倫前天跟大家說侯趙配是最省錢一次，他這個講法是在裝窮，這樣的說法只代表人氣不如預期，並不是不花錢，黃健庭之前公布國民黨資產202億元，還有一些股票跟房產收益不在其中，他們還是很有錢，對總統選舉挹注非外界能想像，柯文哲聽說國民黨選總統幾百億絕非空穴來風，呼籲國民黨對黨籍候選人跟黨產運用要遵守法律。