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以色列女「下體找到釘子」　遺體修復師控哈瑪斯虐屍：已難辨性別

▲▼以色列政府架設「哈瑪斯大屠殺」（Hamas Massacre）網站，收錄哈瑪斯分子10月7日在以色列殺害或綁架平民的影像。（圖／翻攝自hamas-massacre.net）

▲以色列政府架設「哈瑪斯大屠殺」網站，收錄哈瑪斯分子10月7日在以色列殺害或綁架平民的影像。（圖／翻攝自hamas-massacre.net）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部靠近加薩的地區發動武裝突襲，據以色列統計，約有1200人被殺害。以色列的遺體修復師格雷曼（Simchat Greyman）透露，工作現場看到許多受害者屍體有性暴力與虐待的痕跡，例如女性的性器官中被放入釘子等不同物品，遺體甚至殘破到分不出性別。

▲▼以色列政府架設「哈瑪斯大屠殺」（Hamas Massacre）網站，收錄哈瑪斯分子10月7日在以色列殺害或綁架平民的影像。（圖／翻攝自hamas-massacre.net）

▲以色列政府公布哈瑪斯綁架老婦人，以及殺害平民後踩在屍體上合照的影像。（圖／翻攝自hamas-massacre.net）

根據CNN報導，格雷曼是來自極端正統猶太教遺體修復組織「ZAKA」的人員，他4日在以色列於聯合國紐約總部舉辦的性別暴力會議上作證時，描述了他所見的性暴力證據，過程中不得不多次停頓，勉強地把話說完。他透露，其中一具遺體遭受的殘忍對待，已經嚴重到他與其他進行遺體修復的同事無法分辨出這是男性還是女性遺骸。

格雷曼說他曾被派往一間據稱屍體並不多的屋子裡，進去後看見了一具女性遺體躺在他面前，除了全裸，還帶有釘子，臉部明顯創傷，「她的女性器官裡有釘子和其他不同物品。遺體遭到殘暴對待，我們無法辨認她的身份。」

▲▼ 哈瑪斯血洗後，以色列音樂節Nova Festival現場一片狼藉。（圖／路透）

▲遭哈瑪斯血洗後，以色列超新星音樂節（Nova Festival）現場留下一片狼藉。（圖／路透）

以色列警方的警司利切特（Yael Richert）也在會議中分享收集到的資訊。她說，有倖存者告訴調查人員他們目睹或知情哈瑪斯分子對受害人進行性暴力。她引述一名從「超新星音樂節」逃出的倖存者說法，「有些女子因為被反覆性侵而導致骨盆骨折，她們的腿部被撕裂得很開。」另一份證詞則提到，他們聽到有女子被從避難處拖出去，一邊大聲尖叫，哈瑪斯接著性侵女性們，再將外頭的屍體全都燒毀。

▲▼一名以色列預備役軍官在打擊哈瑪斯行動中喪命，一名以色列婦女11月13日在喪禮上哭泣。（圖／路透）

▲以色列國防軍預備役人員作證稱，有女兵被性侵、破壞性器官。圖為一名以色列預備役軍官在打擊哈瑪斯行動中喪命，一名以色列婦女11月13日在喪禮上哭泣。（圖／路透）

負責管理女兵遺體的以色列預備役門德斯（Shari Mendes）說，許多遺體送到時，身上只剩「血淋淋的碎布，或只有一件內褲，布料經常是血跡斑斑。」她補充，「我們的隊長看到幾名女兵在胯部、私密部位、陰道或胸部有槍傷，似乎有一群受害者是具系統性地慘遭殘害生殖器。」

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