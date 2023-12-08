吃濕衛生紙充飢！哈瑪斯人質憶「囚禁生活」　醫：10男女被性侵

▲哈瑪斯根據停火協議釋放部分人質。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯10月7日突襲以色列時，將200多人綁架至加薩地區做為人質，目前仍有138人尚未獲釋。有成功獲釋的人質回憶起囚禁過程表示，哈瑪斯每天只給半片皮塔餅與鹽水，根本無法充飢，因此他只能趁著上廁所時，偷走衛生紙，並靠著吃浸濕的衛生紙果腹，否則患有腎臟疾病的他根本無法存活。

根據CBN Asia報導，哈瑪斯從以色列綁架人質後，將他們囚禁在加薩地區的惡劣環境。致力打擊猶太仇恨的組織「無邊際以色列」負責人柯隆帕斯（Aviva Klompas）直言，儘管已有100多名人質陸續獲釋，但這些哈瑪斯願意主動釋放的人質，通常是身體健康狀況較良好的人群。也就是說，尚未獲釋的上百名人質的健康狀況恐不容樂觀。

The Filipino citizen who was released from Hamas captivity tells what he went through and speaks about the future: "I'm planning on going back to work in Israel. It's my second homeland."



Jimmy Pacheco was released on the first night of ceasefire after being kidnapped and seeing… pic.twitter.com/mXBhwk9Q2f — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) November 30, 2023

成功獲釋的菲律賓籍人質吉米（Jimmy Pacheco）遭到哈瑪斯綁架了6周半，而他回憶起被囚禁在加薩的日子時表示，他與其他人質被關在一個潮濕的地下隧道，每天只能拿到半個皮塔餅與鹽水，所以他都會趁著自己被允許上廁所時，偷偷從洗手間偷走幾張衛生紙，並藏在口袋內。

等到他回到隧道後，再把衛生紙貼在潮濕的牆面上，直到衛生紙完全浸濕，再一一吃下，好讓他的胃部有東西留存。吉米說，「否則我不可能活下來，因為我有腎臟病史。」他猜測，自己可能是被關押在地下40公尺的隧道，所以環境才會這麼潮濕。

▲人質第一時間會先被送往以色列進行健康檢查。（圖／路透社）



另一名負責治療獲釋人質的醫師則透露，他在替人質檢查身體時，發現至少有10名男女身上有遭到性侵的痕跡，不僅如此，還有兒童遭到虐待。她說，有孩子的腿被燒傷，這樣一來，如果他們試圖逃跑，就會馬上被發現。

據悉，還有一名男童被單獨囚禁16天，甚至被迫與其他孩子一起觀看哈瑪斯10月7日攻擊以色列時所拍攝的影片，而一旦他們哭泣，哈瑪斯武裝分子就會舉槍抵著他們的頭，藉此恐嚇。