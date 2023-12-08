　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃濕衛生紙充飢！哈瑪斯人質憶「囚禁生活」　醫：10男女被性侵

▲▼哈瑪斯在停火協議第7天共釋放8名人質。（圖／路透）

▲哈瑪斯根據停火協議釋放部分人質。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯10月7日突襲以色列時，將200多人綁架至加薩地區做為人質，目前仍有138人尚未獲釋。有成功獲釋的人質回憶起囚禁過程表示，哈瑪斯每天只給半片皮塔餅與鹽水，根本無法充飢，因此他只能趁著上廁所時，偷走衛生紙，並靠著吃浸濕的衛生紙果腹，否則患有腎臟疾病的他根本無法存活。

根據CBN Asia報導，哈瑪斯從以色列綁架人質後，將他們囚禁在加薩地區的惡劣環境。致力打擊猶太仇恨的組織「無邊際以色列」負責人柯隆帕斯（Aviva Klompas）直言，儘管已有100多名人質陸續獲釋，但這些哈瑪斯願意主動釋放的人質，通常是身體健康狀況較良好的人群。也就是說，尚未獲釋的上百名人質的健康狀況恐不容樂觀。

成功獲釋的菲律賓籍人質吉米（Jimmy Pacheco）遭到哈瑪斯綁架了6周半，而他回憶起被囚禁在加薩的日子時表示，他與其他人質被關在一個潮濕的地下隧道，每天只能拿到半個皮塔餅與鹽水，所以他都會趁著自己被允許上廁所時，偷偷從洗手間偷走幾張衛生紙，並藏在口袋內。

等到他回到隧道後，再把衛生紙貼在潮濕的牆面上，直到衛生紙完全浸濕，再一一吃下，好讓他的胃部有東西留存。吉米說，「否則我不可能活下來，因為我有腎臟病史。」他猜測，自己可能是被關押在地下40公尺的隧道，所以環境才會這麼潮濕。

▲▼哈瑪斯再釋放兩人質。（圖／路透社）

▲人質第一時間會先被送往以色列進行健康檢查。（圖／路透社）

另一名負責治療獲釋人質的醫師則透露，他在替人質檢查身體時，發現至少有10名男女身上有遭到性侵的痕跡，不僅如此，還有兒童遭到虐待。她說，有孩子的腿被燒傷，這樣一來，如果他們試圖逃跑，就會馬上被發現。

據悉，還有一名男童被單獨囚禁16天，甚至被迫與其他孩子一起觀看哈瑪斯10月7日攻擊以色列時所拍攝的影片，而一旦他們哭泣，哈瑪斯武裝分子就會舉槍抵著他們的頭，藉此恐嚇。

ET快訊
108課綱「刪17篇推薦選文」一次看　世說新語選、醉翁亭記都
歐陽娜娜疑拍「上空照」！　野外脫衣…震撼2萬人
快訊／北海道觀光巴士車禍！　台灣旅客等10人送醫
芭樂公主慘死！　斷氣前電話求救「我被砍」
LIVE／《料理之王4》第二集！　「融融歷險記」BEN來煮菜
快訊／北投賓士連撞4機車　騎士遭捲車底死亡
月付1.9萬就可買房！侯友宜購屋政策　估1年5萬戶政府補貼1
LIVE／阿信霸氣丟麥甩假唱　寶可夢中心開幕惹怨！粉絲團被灌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

女被比特犬圍攻撕咬「慘毀容雙腿截肢」　警驚險斃3犬畫面曝光

快訊／北海道貨櫃車打滑「撞觀光巴士」！台灣旅客等10人送醫

南韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲　軍售規模24億美元

美槍擊案奪3命！倖存者還原驚險逃生25分鐘　桌子堵門親睹屍體倒下

誇張女帶「上膛手槍」進行MRI檢查　檢查一半意外開槍自轟

吃濕衛生紙充飢！哈瑪斯人質憶「囚禁生活」　醫：10男女被性侵

台裔教授罹難！美大學3死槍擊「槍手長相曝光」　應徵教職狂被打槍

14歲女用「爸爸霰彈槍」教室瘋狂掃射2死5傷　雙胞胎妹也在同一班

以色列內閣兒在加薩戰死　納坦雅胡哀悼「真正的英雄」

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

女被比特犬圍攻撕咬「慘毀容雙腿截肢」　警驚險斃3犬畫面曝光

快訊／北海道貨櫃車打滑「撞觀光巴士」！台灣旅客等10人送醫

南韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲　軍售規模24億美元

美槍擊案奪3命！倖存者還原驚險逃生25分鐘　桌子堵門親睹屍體倒下

誇張女帶「上膛手槍」進行MRI檢查　檢查一半意外開槍自轟

吃濕衛生紙充飢！哈瑪斯人質憶「囚禁生活」　醫：10男女被性侵

台裔教授罹難！美大學3死槍擊「槍手長相曝光」　應徵教職狂被打槍

14歲女用「爸爸霰彈槍」教室瘋狂掃射2死5傷　雙胞胎妹也在同一班

以色列內閣兒在加薩戰死　納坦雅胡哀悼「真正的英雄」

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

歡慶新港國中66歲　今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

大牌女星被爆「當眾羞辱Kevin老師」！冷眼：站旁邊 4身分線索曝

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

王識賢、柯叔元演技逼哭網！　柏霖PoLin飆嗓道盡無奈

「目標拿銅牌」　菲律賓教頭談中華隊：我們不是對手

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

國際熱門新聞

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

人妻為夫燒光存款病倒　婆婆對話讓她心碎

IG千萬網紅砸550萬　斷骨增高15cm

三星李在鎔逛市場被拍！他爆笑比噓：求保密

美大學槍擊「台灣教授」喪命　照片曝！王宏恩悼念

芬蘭研究揭：運動不會讓人變長壽

5女學生集體中邪！有人目擊鬼魂出現

太平洋島國萬那杜　規模7.1強震

東京迪士尼掀米妮裙子　影片炎上

才訂好婚宴場地　女看男友歌單發現外遇分手

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

更多熱門

相關新聞

以國內閣兒戰死加薩　納坦雅胡哀悼

以國內閣兒戰死加薩　納坦雅胡哀悼

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲，使得以色列出動國防軍包圍加薩走廊輪番實施空襲、地面作戰，目前共有88名以色列國防軍的士兵在加薩戰死，其中還包含一名戰時內閣成員的兒子，戰死時年僅25歲。為此，以色列總理納坦雅胡轉達哀悼之意。

加薩人「慘遭以軍脫衣羞辱」畫面曝光

加薩人「慘遭以軍脫衣羞辱」畫面曝光

哈瑪斯指揮官罕見合照曝　以色列：已擊殺5人

哈瑪斯指揮官罕見合照曝　以色列：已擊殺5人

以色列進軍加薩南部　美卿布林肯：會更加保護平民

以色列進軍加薩南部　美卿布林肯：會更加保護平民

《紐時》曝：哈瑪斯火箭擊中「以色列核武基地」

《紐時》曝：哈瑪斯火箭擊中「以色列核武基地」

關鍵字：

以色列哈瑪斯加薩人質

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面