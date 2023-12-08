炎亞綸遭控性侵網紅獲不起訴　高檢署駁回再議確定

▲炎亞綸被控性侵，獲得不起訴處分確定。（圖／翻攝自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，在耀樂未成年時，於炎家發生關係，還被偷拍性愛影片後流出。士林地檢署偵辦後，對於性侵部分給予炎亞綸不起訴處分。士檢依職權送高等檢察署再議，高檢署8日駁回再議，炎亞綸性侵部分獲得不起訴確定。

演藝圈#Metoo風波，今年6月間燒到炎亞綸。當時網紅耀樂控訴炎亞綸在他未成年時期偷拍性愛影片、違背意願發生性行為，在炎亞綸公開回應後，他決定第二天開記者會。沒想到記者會才剛開始，炎亞綸就闖進記者會，雖然兩度90度鞠躬道歉，對耀樂說「讓你承受這些事」，但耀樂低頭啜泣、情緒崩潰離場。事後炎亞綸的行為遭網友痛批，而全案也送交檢方處理。

士林地檢署偵辦後，認為拍攝性愛影片、性愛影片流出的部分，炎亞綸犯罪嫌疑重大，因此11月初依照《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴；但妨害性自主部分，檢察官認為罪證不足，做出不起訴處分。性侵不起訴部分，檢方依照職權送交高等檢察署再議，而高檢署8日也認為不起訴部分並無違法之虞，駁回再議，炎亞綸性侵部分不起訴確定。

至於炎亞綸被檢方起訴的《兒童及少年性剝削防制條例》部分，共遭指控兩項罪名，兩項都是可處6月以上，5年以下有期徒刑之罪，未來炎亞綸若有罪確定，將面對10年左右的重刑。而士林地院也已經決定12月21日開庭審理本案，但裁定不公開審理。