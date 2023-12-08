台南鄰長塗掉紅線吃罰單！喊冤「居民陳情難停車」好心卻被檢舉

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南市東區德光街一名阿伯用黑色噴漆自行塗掉紅線，不料全程被網友拍下PO網，吃上罰單。不過，阿伯其實是一名當地老鄰長，他事後喊冤，稱是收到居民陳情說很難停車，才好心服務居民，沒想到被檢舉。

一名網友在臉書「爆廢1公社」貼出一段影片，從中可見一名阿伯手持黑色噴漆，彎下腰在路邊辛勤工作，但仔細一看，他竟在私自塗銷街頭轉角處的紅線，讓原PO忍不住酸說「自己的規則自己改，他把路權發揮到極致了」。

原來，事件地點發生在德光街一處巷弄內，台南市交通局接獲消息後，立即派員赴現場補繪，而警方後續也將依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第7款規定，處新台幣1200元以上至2400元以下罰鍰。

不過，這位阿伯其實是當地老鄰長，他向媒體大聲喊冤，稱有居民向他陳情，有時候臨停一下就被拍照檢舉，停車、停機車很不方便，希望他幫忙處理，他才熱心幫居民塗銷紅線，不知道已經觸法。

▲有網友指出，台南市德光街15巷，有人自行用黑色噴漆把巷弄口紅線塗銷了。（圖／翻攝自臉書社團／反攻大路）

▲台南市警一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張，並聯繫台南市交通局派員到場補繪。（圖／記者林東良翻攝）

交通局表示，如果民眾對於劃設的紅黃線有疑慮，可以向交通局提出正式申請，屆時會派員到場評估，看當時劃設的原因是否已因環境改變滅失，進而塗銷，但若管制原因仍存在，還是呼籲民眾不要私自塗銷。

根據《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第7款，若民眾私自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似之標識時，將處行為人或其雇主新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。