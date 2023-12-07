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台南身心障礙就業服務深耕有成　獲勞動部優等獎、創新獎、金展獎肯定

▲台南市勞工局推動身心障礙就業服務不遺餘力，身心障礙就業服務一條龍，從需求調查、技能培訓、媒合就業或輔導創業，成效良好，勞獲勞動部頒發身障評鑑優等獎及創新獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局推動身心障礙就業服務不遺餘力，身心障礙就業服務一條龍，從需求調查、技能培訓、媒合就業或輔導創業，成效良好，勞獲勞動部頒發身障評鑑優等獎及創新獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局落實黃偉哲市長「希望家園」理念，推動身心障礙就業服務不遺餘力，落實CRPD精神，延續身心障礙就業服務一條龍，從需求調查、技能培訓、媒合就業或輔導創業，成效良好，勞獲勞動部頒發身障評鑑優等獎及創新獎殊榮。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局全國首創身心障礙者人力銀行，提供適性就業服務同時定期訪視關懷並連結弱勢房屋修繕、義剪等服務，2022年及至2023年10月共媒合就業成功1293人，在關懷訪視中協助身心障礙者家庭房屋修繕部分，也累計高達94戶。在創業輔導部分，為強化市場競爭力今年亦輔導新成立1家按摩院「佑明視障按摩有限公司」，共提供13名視障按摩師工作機會，透過公司化的經營模式，顧客都能體驗賓至如歸般的服務。

另2023年也特別新增1家庇護工場增加12名庇護性員工就業，勞工局在輔導庇護工場經營上111年突破疫情陰霾積極行銷也創下超過6千萬佳績，除了庇護性就業，庇護工場更致力提昇庇護性員工職能後轉銜到一般職場就業，2022年成功轉銜6名庇護員工到一般職場上就業，轉銜率達9％更高於全國3％的平均值。

另一服務亮點是全國首創晴天坊，突破傳統經費補助方式，實際輔導弱勢勞工創業，從擺攤市集、觀光據點展售、虛擬網路等多元管道行銷手工藝品，增加收入改善生活，並開辦職能課程充實知識接軌消費市場，期待其能獨立營運達永續發展。

▲台南市勞工局推動身心障礙就業服務不遺餘力，身心障礙就業服務一條龍，從需求調查、技能培訓、媒合就業或輔導創業，成效良好，勞獲勞動部頒發身障評鑑優等獎及創新獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基說，為增進台南市義務單位進用身心障礙的意願，消彌進用身心障礙員工疑慮。勞工局今年特別聘請專家學者及僱用身心障礙員工豐富經驗企業主管成立就業輔導訪視團，深入了解企業的需求，分享進用身障者經驗，輔導不足額的義務機關(構)進用身心障礙員工，至2023年9月台南市義務機關家數足額進用比例達95.31％，為六都第一。

勞工局與企業公私協力，推薦轄內台南市工務局、奇美醫院，更雙雙獲得第21屆金展獎-公私部門進用身心障礙者績優奬佳績，工務局進用身障員工達20名進用率達143％，並以團隊合作方式作業，保障身障員工工作安全。其中也進用10名精神或心智障礙同人員，以同理心提供工作支持，提高環境適應度。奇美醫院建立身心障礙友善進用機制，建立招募網站提供可預先投遞儲備履歷，進用後更採取各項協助措施，包括適性工作、職務再設計、改善工作場所空間、提供輔具等協助身心障礙員工適才適所。

勞工局就業促進科沈淑敏科長表示，身心障礙者有許多長才，例如專注、肯做事等，值得我們深入了解，鼓勵雇主能多接觸身心障礙者，透過合理調整把對的人安排在對的位置，可協助機關、企業獲得事半功倍的效果。

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