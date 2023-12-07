台南醫師白袍團隊　支持王定宇競選連任立委

▲台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任王定宇醫療界後援會會長，全力支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一群醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師組成立委候選人王定宇醫療界後援會，由台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任會長，白袍團隊全力支持王定宇競選立委連任。

王正坤醫師說，醫師是照顧民眾健康的守門員，從COVID-19新冠肺炎疫情開始，醫師不斷投入各種防疫工作與健康照護，對於國家社會付出甚多。醫療界最近面臨醫療環境惡化，醫療從業人員的人力不足、成本高漲、健保經費不足等問題紛紛產生，醫師更需要健全的醫療政策來支持醫療環境。

王正坤醫師表示，這幾年來，王定宇立委充分照顧醫界，成功爭取成大醫院沙崙園區設立在台南高鐵站照顧台南民眾健康，協助健保點值補貼達到0.9，建議政府開放診所醫師參與各種防疫工作，並且建議政府改善基層診所的健保財務狀況，王定宇在醫療政策出力甚多。

王定宇立委表示，為了提升台南市醫療在國際的能見度，成功大學在台南歸仁高鐵站設立「成大沙崙醫院」，啟動台灣首座醫療服務結合數位創新發展園區。成大沙崙醫院規劃容納664床，主打「醫療服務與創新、綠色節能、海綿城市、都市再生與智慧建築」5大核心設計理念及符合都市與綠地共生」的建築特色。第一期計畫，92.8億元預算由中央補助47.8億，預計2024年動土。對於老人家長期臥病在床的問題，也會規劃補貼，減輕年輕人照顧父母的負擔。

本次掛名王定宇醫療界後援會幹部的名單眾多，有王正坤、黃仁享、陳相國、郭世芳、陳俊銘、江錫輝、鄭熙騰、曾燦雄、陳育堂、范庭瑋、李昭榮、阮嵩翔、林泰盟、蔡迪光、陳沛仁、蕭文勝、侯盈仲、溫哲暉、謝仁釗、林黑潮、徐邦賢、王俊凱、賴俊良、許文華、曾新吉、李瑞煌、林莉香、林榮毅、張瑛玿、謝奇璋等人。王定宇醫療界後援會會長王正坤醫師表示，這些醫療界人士長期是王定宇的好朋友，當醫療界需要幫忙時，王定宇總是全力以赴協助醫界，醫界也齊聚一堂，表達全力支持王定宇立委。