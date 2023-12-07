　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南醫師白袍團隊　支持王定宇競選連任立委

▲台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任王定宇醫療界後援會會長，全力支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任王定宇醫療界後援會會長，全力支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一群醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師組成立委候選人王定宇醫療界後援會，由台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任會長，白袍團隊全力支持王定宇競選立委連任。

▲台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任王定宇醫療界後援會會長，全力支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，醫師是照顧民眾健康的守門員，從COVID-19新冠肺炎疫情開始，醫師不斷投入各種防疫工作與健康照護，對於國家社會付出甚多。醫療界最近面臨醫療環境惡化，醫療從業人員的人力不足、成本高漲、健保經費不足等問題紛紛產生，醫師更需要健全的醫療政策來支持醫療環境。

王正坤醫師表示，這幾年來，王定宇立委充分照顧醫界，成功爭取成大醫院沙崙園區設立在台南高鐵站照顧台南民眾健康，協助健保點值補貼達到0.9，建議政府開放診所醫師參與各種防疫工作，並且建議政府改善基層診所的健保財務狀況，王定宇在醫療政策出力甚多。

▲台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任王定宇醫療界後援會會長，全力支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王定宇立委表示，為了提升台南市醫療在國際的能見度，成功大學在台南歸仁高鐵站設立「成大沙崙醫院」，啟動台灣首座醫療服務結合數位創新發展園區。成大沙崙醫院規劃容納664床，主打「醫療服務與創新、綠色節能、海綿城市、都市再生與智慧建築」5大核心設計理念及符合都市與綠地共生」的建築特色。第一期計畫，92.8億元預算由中央補助47.8億，預計2024年動土。對於老人家長期臥病在床的問題，也會規劃補貼，減輕年輕人照顧父母的負擔。

▲台南市醫師公會前理事長王正坤醫師擔任王定宇醫療界後援會會長，全力支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次掛名王定宇醫療界後援會幹部的名單眾多，有王正坤、黃仁享、陳相國、郭世芳、陳俊銘、江錫輝、鄭熙騰、曾燦雄、陳育堂、范庭瑋、李昭榮、阮嵩翔、林泰盟、蔡迪光、陳沛仁、蕭文勝、侯盈仲、溫哲暉、謝仁釗、林黑潮、徐邦賢、王俊凱、賴俊良、許文華、曾新吉、李瑞煌、林莉香、林榮毅、張瑛玿、謝奇璋等人。王定宇醫療界後援會會長王正坤醫師表示，這些醫療界人士長期是王定宇的好朋友，當醫療界需要幫忙時，王定宇總是全力以赴協助醫界，醫界也齊聚一堂，表達全力支持王定宇立委。

ET快訊
全台首間黑色壽司郎　限7天免費吃壽司
快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷
金馬影帝「罹怪病」被判終身殘廢　崩潰哭喊：不想活了
路中間驚見「全新待撞區」　市長認錯：儘速取消
水泥車國道翻覆！轎車前記者遭壓斃　他賠500萬換免囚
史上最早！3所大學12／25開始放寒假　共放54天
小六童陪媽打羽球先回家　過馬路遭撞飛慘死
NIKE爆款鞋下殺4折！運動鞋、服飾大規模降價
快訊／3歲女童遭餵毒虐死　最新判決變輕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埔里三獻清醮12／16-18料湧入大量人車　警方提供交通順暢撇步

嘉義中埔佳祿保齡球館流標特別變賣　債權人嘉義市農會8375萬承受

雲林基督教醫院輪椅頻失竊！　二崙鄉田尾聖濟堂捐30部輪椅

精實演練讓安全更有保障　南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

東華醫院鹿谷門診部今正式開幕　為南投最老偏鄉醫療注入強心針

磐石中學通學步道完工啟用　給孩子安全友善的步行環境

基隆瑪陵國小通學步道啟用　謝國樑：打造「以人為本」步行城市

台東旅宿業3年獲276張國際證書　持續推動國際友善旅宿首選城市

竹市香山區首間 「身障者社區日間服務據點」　今正式啟用

花蓮幸福鄉鎮+1！富里鄉投保鄉民團體意外險　全鄉9千人受惠

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

埔里三獻清醮12／16-18料湧入大量人車　警方提供交通順暢撇步

嘉義中埔佳祿保齡球館流標特別變賣　債權人嘉義市農會8375萬承受

雲林基督教醫院輪椅頻失竊！　二崙鄉田尾聖濟堂捐30部輪椅

精實演練讓安全更有保障　南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

東華醫院鹿谷門診部今正式開幕　為南投最老偏鄉醫療注入強心針

磐石中學通學步道完工啟用　給孩子安全友善的步行環境

基隆瑪陵國小通學步道啟用　謝國樑：打造「以人為本」步行城市

台東旅宿業3年獲276張國際證書　持續推動國際友善旅宿首選城市

竹市香山區首間 「身障者社區日間服務據點」　今正式啟用

花蓮幸福鄉鎮+1！富里鄉投保鄉民團體意外險　全鄉9千人受惠

日圓明年底上看132　永豐金：日本股匯雙漲

女大生誤食商陸以為「人參」　中醫示警：1類人禁用

砸錢買新窩！乳牛貓安靜踩過「跑去睡鐵籠」　媽氣：故意擺面前了

汪東城直播「線上人太少」！　親媽得知觀眾數狠吐槽：你魅力不夠　

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

冰箱別擺家中2地方！恐漏財、影響健康　化解方法曝

穿棕色毛衣「撞衫路邊狗狗」　牠眼神凝重笑翻網：穿的是我大舅？

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

搭遊覽車聽到人稱讚「吉祥好乖好聽話」　本尊秒回頭燦笑：謝謝❤

胖橘伸懶腰不慎跌落沙發　一臉懵找媽討拍：安慰偶

地方熱門新聞

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

立委候選人游顥選舉看板肖像遭亂塗鴉反自己加碼一張

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

地方公務員考試9日登場　屏東考場明正國中

19登山客擅改路線　受困恐龍塔被罰

伍麗華曝協助帶回　被誘騙至柬國105名民眾

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

新北耶誕城演唱會周末登場 　搭大眾運輸省時又方便

竊嫌偷走2萬2千元進口龍型公仔警追龍成功

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

燒烤餐廳排油煙管蓄積油汙小心高溫引燃釀災

國民黨苗栗大造勢　突破2萬人

新北觀光三環六線展豐沛成果

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

更多熱門

相關新聞

賴清德競總：萬里老家該繳的稅都有繳

賴清德競總：萬里老家該繳的稅都有繳

民眾黨立委參選人黃國昌今（7）批評，民進黨總統參選人賴清德老家是2003年新建物，新建後從未繳過房屋稅長達20幾年。對此，競總發言人郭雅慧回應，該建物不是一般都市中的違建，也沒有竊佔國土，而是普遍存在於礦區的合法房舍，「該繳的稅都有繳，也一定尊重新北市政府依法核定的程序」。

台南阿北黑色噴漆塗掉紅線　警方開罰

台南阿北黑色噴漆塗掉紅線　警方開罰

藍營大咖週末高雄輔選！蔣萬安柯志恩都來了

藍營大咖週末高雄輔選！蔣萬安柯志恩都來了

台南狼師猥褻9女童　犯308罪判8年

台南狼師猥褻9女童　犯308罪判8年

賴清德競總反賄選：地方變相賄選特別多

賴清德競總反賄選：地方變相賄選特別多

關鍵字：

2024立委選情2024六都立委2024台南市立委台南醫師白袍王定宇

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面