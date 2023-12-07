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社會 社會焦點 保障人權

台南戀童症狼師12年猥褻9女童　亂摸全身308次...法院重判8年

▲桃園市一名人父自2019年至2020年間，以每周3次頻率對未滿14歲女兒親吻、揉胸、撫摸私密處達52次，不顧女兒反抗仍強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南陳姓狼師於2011年至2023年間，陸續對9名女童猥褻，遭判8年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／台南報導

台南一名開設畫室的陳姓男子，擔任繪畫老師教授學生畫畫，竟在教學時對女童伸出狼爪，撫摸女童胸部、下體，或逼迫對方摸他性器，強制猥褻次數高達308次，受害的9名女學生當時均未滿14歲。經鑑定陳男有戀童症，且再犯風險高，台南地院審理後，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共308罪，各處3年6月，應合併執行有期徒刑8年。

判決指出，陳男自2011年到2023年2月間，利用上課時間陸續對9名女童撫摸胸部、大腿、下體、背部、腰部，其中年紀最小的僅10歲，最大的21歲，總次數高達308次。其中一名女童被猥褻長達3年，遭陳男撫摸腰部、胸部、及臀部，次數高達114次，另一名女童則是在上課時間遭陳男伸手進內衣撫摸胸部，並強拉手臂碰觸他的性器，由於當時受害女童年齡尚幼，當下不敢聲張求救，經過多年後經揭發才發現陳男惡行。

▲桃園市丁姓男子在桃園市某智能發展中心擔任男照服員，遭指控於2020年至2021年晚間潛入2名女身障者寢室，趁機撫摸胸部猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）。

▲有女童當庭表示，當時只能躲在廁所不敢出來，看著牆角的蜘蛛，至今看到蜘蛛能會害怕。（示意圖／免費圖庫pxhere）。

有女童當庭表示，遭侵犯時很害怕，每次都會躲到廁所不敢出來，看著牆角上的蜘蛛讓她十分懼怕，至今只要看到蜘蛛仍會害怕。一名受害女童的母親則悲痛表示，女兒已經20歲了，直到檢察官主動聯絡，女兒才勇敢說出被陳男侵犯一事，現在看到男生也都會很恐懼，也沒有交男朋友，對孩子及家長都是一輩子的傷害。

另一名父親也表示，「小孩不講出來不代表他不痛，最痛的事不會講出來，會放在心裡面，女兒在國中二、三年級起，我再也沒有抱過我女兒，她就是會閃躲」，請求對陳男從重量刑。

法院囑託嘉南療養院對陳男進行精神鑑定，鑑定結果陳男有戀童症，且有高再犯風險，應及早治療，但法院認為他行為時辨識及行為能力皆屬正常，不符合減刑規定，審酌陳男對被害人及家庭造成無法抹滅的傷痛，嚴重對各人身心健康及人格發展均有不良影響，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共308罪，各處3年6月，應合併執行8年。

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