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社會 社會焦點 保障人權

台南阿北黑色噴漆「直接塗掉巷內紅線」　網友譏：路是他家的！

記者林東良／台南報導

有網友在臉書社團「反攻大路」及PTT上發文指出，台南市德光街有住戶自行用黑色噴漆把巷弄口的紅線塗掉，整個過程還被網友拍下，對此，台南市警一分局指出，已依法舉發2張紅單，並呼籲民眾勿任意設置或塗銷道路交通標誌、標線，違者可依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，可處新台幣1200元以上至2400元以下罰鍰。

▲台南市警一分局交通組組長黃文村指出，案經一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張，並聯繫台南市交通局派員到場補繪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張，並聯繫台南市交通局派員到場補繪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲有網友在臉書社團「反攻大路」及PTT上發文指出，台南市德光街15巷，有住戶自行用黑色噴漆把巷弄口紅線塗銷了。（圖／翻攝自臉書反攻大路及PTT，下同）

▲有網友在臉書社團「反攻大路」及PTT上發文指出，台南市德光街15巷，有住戶自行用黑色噴漆把巷弄口紅線塗銷了。（圖／翻攝自臉書反攻大路及PTT，下同）

▲有網友在臉書社團「反攻大路」及PTT上發文指出，台南市德光街15巷，有住戶自行用黑色噴漆把巷弄口紅線塗銷了。（圖／翻攝自臉書反攻大路及PTT，下同）

網友PO出的照片、影片中，只見一名阿伯拿著黑色噴漆，彎下腰將德光街一處紅線用黑色噴漆塗掉，拍下影片的網友還說「這樣很屌耶」，此一舉動也引起其他網友熱議；網友們紛紛表示：「阿北出事了」、「會不會有熱心居民再去劃紅線？哈」、「頂多罰2400而已（道交82），在被抓到之前都可以爽停欸，賺爛了」、「台南人才是法律」、「頂多是罰錢，看房子有錢人，沒在怕」、「路是他家的」、「報1999來補畫喔」、「好扯」、「你們台南人遙遙領先」…，網友一面倒都不贊成這種行為。

▲台南市警一分局交通組組長黃文村指出，案經一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張，並聯繫台南市交通局派員到場補繪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局交通組組長黃文村指出，案經一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張。

台南市警一分局交通組組長黃文村指出，有關民眾網路貼文，台南市東區德光街巷弄內，有民眾自行塗銷禁止臨時停車標線，案經一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張，並聯繫台南市交通局派員到場補繪。一分局呼籲民眾勿任意設置或塗銷道路交通標誌、標線，違者可依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，可處新台幣1200元以上至2400元以下罰鍰。

▲台南市警一分局交通組組長黃文村指出，案經一分局派員到場查處，針對民眾塗銷標線違規行為舉發違規2張，並聯繫台南市交通局派員到場補繪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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